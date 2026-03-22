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आगरा में शिवपाल यादव बोले- बीजेपी अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, नरेश उत्तम पटेल का भी सरकार पर तीखा हमला

धुरंधर मूवी में अतीक अहमद को ISI एजेंट दिखाने के सवाल पर भड़के दिया करारा जवाब.

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बीजेपी सरकार पर भड़के सपाई नरेश उत्तम पटेल और शिवपाल यादव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 7:51 PM IST

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आगरा/कानपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव रविवार को आगरा पहुंचे. वहां उन्होंने कालिंदी विहार में एक निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया. वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान धुरंधर मूवी में अतीक अहमद को ISI एजेंट दिखाने के सवाल पर शिवपाल यादव भड़क गए. उन्होंने उल्टा आरोप लगाते हुए मीडियाकर्मियों को ही भाजपा का एजेंट बता दिया. वहीं कानपुर पहुंचे पूर्व प्रदेश सांसद और सपा के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और 2027 में सपा की जीत का दावा भी किया.

आगरा में शिवपाल यादव का सियासी हमला: हॉस्पिटल के उद्घाटन में शिवपाल यादव ने कहा कि जनता को बेहतर उपचार मिलेगा. उसके बाद उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अब सनातन के अपमान पर उतर आई है. प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को स्नान न करने देना, गंगा और शंकराचार्य दोनों का अपमान है. भाजपा हमेशा सनातन का अपमान करती है.

शिवपाल यादव, सपा राष्ट्रीय महासचिव (Video Credit; ETV Bharat)

सपा के राष्ट्रीय महासचिव से मथुरा में की हिंसा पर सवाल किया गया, तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ''भाजपा सरकार में दंगे ही होते हैं. कुछ भी निष्पक्ष नहीं होता है, यहां किसी की सुनवाई नहीं होती. यह अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है. सरकार ने झूठे मुकदमे, झूठे वादे और झूठे दावे ही किए हैं''. सपा जो भी वायदे करती है. उन्हें पूरा भी करती है. विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनीं तो हर वादे और घोषणा पूरी की जाएगी.

शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी में समय से पंचायत चुनाव होने चाहिए. यह जरूरी भी है. साथ ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर किए गए सवाल पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए. निष्पक्षता दिखाई नहीं देगी तो आरोप लगेंगे.

कानपुर पहुंचे नरेश उत्तम पटेल: बिल्हौर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि वर्तमान नीतियों के कारण आम जनता परेशान है और महंगाई, बेरोजगारी व गैस संकट जैसे मुद्दों ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है. साथ ही उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया.

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