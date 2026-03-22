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आगरा में शिवपाल यादव बोले- बीजेपी अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, नरेश उत्तम पटेल का भी सरकार पर तीखा हमला

बीजेपी सरकार पर भड़के सपाई नरेश उत्तम पटेल और शिवपाल यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )