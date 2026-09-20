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केशव के बयान पर राम गोपाल का पलटवार; बोले- ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए

कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा, महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर वन

फिरोजाबाद में राम गोपाल यादव
फिरोजाबाद में राम गोपाल यादव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 4:15 PM IST

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फिरोजाबाद: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है. एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और संविधान के हिसाब से काम न होकर सिर्फ जुल्म और ज्यादती हो रही है.

फिरोजाबाद में राम गोपाल यादव (Video Credit; ETV Bharat)

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अखिलेश यादव पर दिए गए बयान पर कहा कि कुछ लोगों की बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं होती. कहा कि मीडिया को भी भी ऐसे लोगों के बयानों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए. बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव साल 2027 में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे है, जो मुंगेरीलाल लाल के सपने जैसे हैं. बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और सपा की हालत 2017 जैसी रहेगी.

अलीगढ़ के बन्नादेवी थाने के सामने से एक पीड़ित के वायरल वीडियो सवाल पर कहा कि यह सरकार संविधान के हिसाब से नहीं, बल्कि मनमानी तरीके से काम कर रही है. इसीलिए लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है. जनता इस बात को समझ चुकी है और सरकार को हटाने का मन बना रही है.

यूजीसी कानून को लेकर सपा महासचिव ने कहा कि सरकार जो भी नए कानून बना रही है, वो कुछ लोगों के खिलाफ और कुछ लोगों के पक्ष में हैं. मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी के नीचे नहीं दिख रहा है कि प्रदेश में क्या हो रहा है. लोग डर की वजह से घरों से नहीं निकल पा रहे हैं. उन्होंने योगी सरकार को आंकड़ों पर घेरते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर वन है. फर्जी एनकाउंटर में नंबर वन है, चोरी-डकैती, चेन स्नैचिंग में नंबर वन है. जब मुख्यमंत्री को ये दिख ही नहीं रहा तो वो क्या करेंगे?"

मेरठ सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग गलत लोगों का साथ देते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है. बता दें कि सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन पर व्यापारियों का कहना था कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया फिर भी परेशान किया जा रहा है. वोटर लिस्ट से नाम काटने के मुद्दे पर कहा कि प्रदेश में कई लाख वोट काट दिए गए हैं और गलत लोगों का समर्थन करने वालों में केजरीवाल का भी नाम शामिल है. इस दौरान उनके साथ जिलाध्यक्ष समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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