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सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क बोले- बीजेपी का चोला पहनते ही आचार्य प्रमोद कृष्णम् बदल गए, मुसलमान धर्म विरोधी नहीं

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने आचार्य प्रमोद कृष्णम् पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )