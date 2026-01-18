'हमारी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ...'; सपा सांसद के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क का आरोप- मुसलमानों पर हो रहा है जुल्म
सपा सांसद के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क ने गंभीर आरोप लगाये हैं.
संभल : समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में उन्होंने गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है.
Delhi: Mamluk-ur-Rahman, father of Samajwadi Party MP Zia-ur-Rehman Barq, says, " today, muslims are being persecuted. buildings are being constructed on our property, mob lynching is happening, and rape is occurring. those who are smiling at our destruction today and thinking we… pic.twitter.com/t47jd3uvci— IANS (@ians_india) January 17, 2026
माॅब लिंचिंग का लगाया आरोप : इंटरव्यू में ममलूकुर्रहमान बर्क ने आरोप लगाया "आज तो वह मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं. हमारी मसाजिद और मदारिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है, माॅब लिंचिंग हो रही है, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि हमारी बर्बादियों पर जो हंस रहे हैं और जो आज हमको कमजोर समझ रहे हैं, हो सकता है उनको भी ऐसे हालात का सामना करना पड़े." हालांकि ममलूकुर्रहमान बर्क ने बिना किसी दल का नाम लिए निशाना साधा.
वर्ष 2024 में दर्ज हुआ था मुकदमा : बता दें वर्ष 2024 में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क पर चेकिंग के दौरान बिजली कर्मियों को धमकाने के आरोप में मुकदमा लिखा गया था. धमकाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह सरकार बदलने पर बिजली कर्मियों का कबाड़ा करने की बात कह रहे थे. ममलूकुर्रहमान बर्क के पिता डॉ शफीकुर्रहमान बर्क का वर्ष 2024 में 94 साल की उम्र में निधन हो गया था. जिसके बाद उनके पौत्र एवं मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क के पुत्र जियाउर्रहमान बर्क संभल से सपा सांसद बने.
