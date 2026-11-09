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मैं स्वीकार करता हूं, संवैधानिक आस्था को मजबूत करने अयोध्या में चली थीं गोलियां: सपा सांसद सनातन पांडे

सनातन पांडे, सपा सांसद ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया: अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे से पहले सपा सांसद सनातन पांडे ने बड़ा बयान दिया है. अयोध्या में कार सेवकों पर हुए गोली कांड मामले में उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा है कि हमने गोली चलवाई है, बल्कि मैंने ये कहा था कि हम भारत के रहने वाले हैं और संविधान की शपथ लेकर कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. हर भारतीय के लिए यहां संविधान सर्वोपरि है.

सनातन पांडे, सपा सांसद (Video Credit; ETV Bharat) सपा सांसद सनातन पांडे ने यह भी कहा कि आदरणीय नेता जी (मुलायम सिंह यादव) के जमाने में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद के लोग भारत के संविधान को न मानते हुए विवादित गुंबद पर चढ़ने और तोड़ फोड़ करने का काम किया था.