मैं स्वीकार करता हूं, संवैधानिक आस्था को मजबूत करने अयोध्या में चली थीं गोलियां: सपा सांसद सनातन पांडे
सनातन पांडे ने कहा- संविधान को मनाने वाले लोग कभी भी संविधान और कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:32 PM IST
बलिया: अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे से पहले सपा सांसद सनातन पांडे ने बड़ा बयान दिया है. अयोध्या में कार सेवकों पर हुए गोली कांड मामले में उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा है कि हमने गोली चलवाई है, बल्कि मैंने ये कहा था कि हम भारत के रहने वाले हैं और संविधान की शपथ लेकर कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. हर भारतीय के लिए यहां संविधान सर्वोपरि है.
सपा सांसद सनातन पांडे ने यह भी कहा कि आदरणीय नेता जी (मुलायम सिंह यादव) के जमाने में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद के लोग भारत के संविधान को न मानते हुए विवादित गुंबद पर चढ़ने और तोड़ फोड़ करने का काम किया था.
सनातन पांडे ने कहा कि उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे. एक संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर ही काम करता है. मामला उस वक्त अदालत के अधीन था, इसलिए उस विवादित विषय पर कोई भी गैर-संवैधानिक कार्य न हो, यह सरकार की प्रतिबद्धता थी.
उन्होंने आगे यह भी कहा कि नेताजी की भारत के संविधान में आस्था थी और इसी संवैधानिक आस्था को मजबूत करने के लिए वहां पर जो गोलियां चलीं, मैं उसे स्वीकार करता हूं. इस पर भाजपा को क्यों पीड़ा हो रही है?
सांसद ने कहा कि उस समय तो भाजपा का कहीं नामो-निशान तक नहीं था. वहां सिर्फ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या यूं कहें कि संविधान को न मानने वाले लोग थे. सपा सांसद ने यह भी कहा कि भारत के संविधान को मनाने वाले लोग कभी भी संविधान और कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करते हैं.
ये भी पढ़ें- गोरखनाथ मंदिर में 11 हजार दीपों से जगमगाया भीम सरोवर, सीएम योगी ने शहीदों को नमन कर जलाया दिया