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सपा सांसद को मिली धमकी के 75 दिन बाद आगरा पुलिस की टूटी नींद, ढ़ाई महीने बीत जाने के बाद भी अज्ञात लोग पर दर्ज किया एफआईआर

सपा सांसद रामजीलाल सुमन को मोबाइल पर मिले थे धमकी भरे मैसेज, एफआईआर के बाद पुलिस अब जांच में जुटी

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सपा सांसद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 7:52 AM IST

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आगरा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को 75 दिन पहले जान से मारने की धमकी और अपशब्द भरे मैसेज भेजे गए थे. रामजीलाल सुमन ने इसकी शिकायत डीजीपी और आगरा पुलिस से की थी. पुलिस ने मार्च में दी शिकायत पर अब हरीपर्वत थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. सपा सांसद ने बतौर सबूत धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर और स्क्रीन शाट भी दिए थे. सपा सांसद ने बताया कि बीते साल भी यही हुआ था. धमकियों की बाबत शिकायत की गई, कोई ध्यान नहीं दिया और हमला हो गया था. देखते हैं कि इस बार अब पुलिस क्या करती है.

5 मार्च को मिली थी धमकी

बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने बताया कि लगातार धमकियों भरे फोन आ रहे हैं. इसके साथ ही एसएमएस भी मिल रहे हैं. एक मोबाइल नंबर से लगातार धमकियां मिल रही हैं. एक मोबाइल नंबर का जिक्र उन्होंने अपनी तहरीर में किया. उसी मोबाइल नंबर से 5 मार्च को सुबह 11.21 बजे और 11.22 बजे दो बार SMS आए. जिनमें जान से मारने की धमकी और गालियां दी गईं थी. इसके बाद उस मोबाइल नंबर की डीपी पर फोटो और एसएमएस का स्क्रीन शॉट लिया. कथित मोबाइल नंबर से पहले भी धमकियां, गालियां मिलीं थीं.

हरीपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन की तहरीर पर अज्ञात मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी के बारे में छानबीन की जा रही है.

संसद के आगरा आवास पर हो चुका हमला
दरअसल सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर 2025 में खूब बवाल हुआ था. राज्यसभा में दिए गए बयान के बाद हिंदूवादी, क्षत्रिय समाज और करणी सेना ने विरोध जताया था. रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर मार्च 2025 में कथित करणी सेना ने सांसद के एमजी रोड स्थित आवास पर हमला किया था. पत्थरबाजी भी की गई थी. जिसमें उनके परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए थे. इस दौरान हमलावरों की पुलिस के साथ भी झड़प हुई थी.

इस घटना से पहले भी सांसद सुमन ने पुलिस से धमकियों की बाबत शिकायत की थी. सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की गई थी. लेकिन, पुलिस-प्रशासन की लापरवाही के चलते करणी सेना ने हमला कर दिया था. उस समय यह विवाद देशभर में जमकर सुर्खियों बटोरी थी.

यह भी पढ़ें :आगरा में बंद PHC को लेकर CMO और सपा सांसद में तकरार; सांसद ने दी यह चेतावनी

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