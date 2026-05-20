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सपा सांसद को मिली धमकी के 75 दिन बाद आगरा पुलिस की टूटी नींद, ढ़ाई महीने बीत जाने के बाद भी अज्ञात लोग पर दर्ज किया एफआईआर

आगरा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को 75 दिन पहले जान से मारने की धमकी और अपशब्द भरे मैसेज भेजे गए थे. रामजीलाल सुमन ने इसकी शिकायत डीजीपी और आगरा पुलिस से की थी. पुलिस ने मार्च में दी शिकायत पर अब हरीपर्वत थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. सपा सांसद ने बतौर सबूत धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर और स्क्रीन शाट भी दिए थे. सपा सांसद ने बताया कि बीते साल भी यही हुआ था. धमकियों की बाबत शिकायत की गई, कोई ध्यान नहीं दिया और हमला हो गया था. देखते हैं कि इस बार अब पुलिस क्या करती है.

5 मार्च को मिली थी धमकी

बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने बताया कि लगातार धमकियों भरे फोन आ रहे हैं. इसके साथ ही एसएमएस भी मिल रहे हैं. एक मोबाइल नंबर से लगातार धमकियां मिल रही हैं. एक मोबाइल नंबर का जिक्र उन्होंने अपनी तहरीर में किया. उसी मोबाइल नंबर से 5 मार्च को सुबह 11.21 बजे और 11.22 बजे दो बार SMS आए. जिनमें जान से मारने की धमकी और गालियां दी गईं थी. इसके बाद उस मोबाइल नंबर की डीपी पर फोटो और एसएमएस का स्क्रीन शॉट लिया. कथित मोबाइल नंबर से पहले भी धमकियां, गालियां मिलीं थीं.