जयंत चौधरी को सपा सांसद रामजी लाल सुमन की नसीहत, बोले- वक्त आने पर महसूस होगा फैसला गलत था
रामजी लाल सुमन ने मायावती पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह बीजेपी से मिली हुई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 8:05 PM IST
बागपत : समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन ने राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी के बयान पर पलटवार किया है. रामजी लाल ने तंज कसते हुए कहा कि वक्त आने पर जयंत चौधरी खुद महसूस करेंगे कि उनका फैसला गलत था. बता दें, जयंत चौधरी ने कहा था, हम तो सरकार में हैं. जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकते, लेकिन विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए.
रामजी लाल सुमन ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से 15 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया. रामजी लाल सुमन ने कहा कि चुनाव में सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि जनता के बीच का माहौल और उसके मुद्दे भी अहम होते हैं. बीजेपी सरकार में बेरोजगारी, गरीबी, भूख और लाचारी जैसे मुद्दों से जनता परेशान है. उन्होंने कहा कि लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ जज्बात से पेट नहीं भरता.
चुनाव आयोग को लेकर भी रामजी लाल सुमन ने सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के अंग की तरह काम कर रहा है. बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों का हवाला देते हुए उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए. वहीं मायावती पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह बीजेपी से मिली हुई हैं.
ओमप्रकाश राजभर के पीडीए को लेकर दिए बयान पर भी रामजी लाल सुमन ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पीडीए क्या है, इसे समाजवादी पार्टी अपने तरीके से तय करेगी और पार्टी के संगठन को काम करने की पूरी आजादी है.
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