ETV Bharat / state

मैनपुरी पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, बोले- 2027 में टूटेंगी जातियां, अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री

मैनपुरी पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी : समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे. उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. भाजपा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें वह करना है जिससे हमारी पार्टी आगे बढ़े. भाजपा कोई यात्रा निकाल रही है तो उससे हमें क्या लेना-देना.

नेपाल की तर्ज पर रिजीम चेंज करने की चर्चाओं पर रामजीलाल सुमन ने कहा कि लोकतंत्र में संघर्ष करने का अधिकार मिला है और समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है. हिंसा में उनका कोई विश्वास नहीं है. गांधी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण उनके आदर्श हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें भाजपा के लोग कर रहे हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है.