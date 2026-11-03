मैनपुरी पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, बोले- 2027 में टूटेंगी जातियां, अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री
भाजपा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर बोले- हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, यूसीसी पर कहा- सरकार बनेगी ही नहीं तो लागू कैसे करेंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:46 PM IST
मैनपुरी : समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे. उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. भाजपा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें वह करना है जिससे हमारी पार्टी आगे बढ़े. भाजपा कोई यात्रा निकाल रही है तो उससे हमें क्या लेना-देना.
नेपाल की तर्ज पर रिजीम चेंज करने की चर्चाओं पर रामजीलाल सुमन ने कहा कि लोकतंत्र में संघर्ष करने का अधिकार मिला है और समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है. हिंसा में उनका कोई विश्वास नहीं है. गांधी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण उनके आदर्श हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें भाजपा के लोग कर रहे हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है.
हिंदुओं के वोट कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों के दिमाग में हिंदू-मुसलमान के अलावा कुछ नहीं रहता. वोट सभी के कटे हैं, केवल मुसलमानों के नहीं. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनके साथियों ने भी मनमाने फैसले लेने और आपत्तियों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए हैं.
गृहमंत्री अमित शाह के 2027 में भाजपा सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सरकार बनेगी ही नहीं तो लागू कैसे करेंगे. कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर उन्होंने कहा कि कथावाचकों की स्थिति से सभी परिचित हैं. कोई ड्राइवर के साथ जा रहा है तो कोई किसी और के साथ. उन्होंने आरोप लगाया कि कथावाचक भाजपा का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं.
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रामजीलाल सुमन ने कहा कि इस बार चुनाव पुराने चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. भाजपा अब तक जाति और धर्म के भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव जीतती रही है, लेकिन आगामी चुनाव जनता की समस्याओं पर होगा. समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान न हो. उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में जातियां टूटेंगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे.
जेल से रिहाई के बाद आजम खान की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है. उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसके चलते उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंदोलन में शामिल होने वालों को नौकरी नहीं मिलने संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आदर्श हिटलर है, वे नहीं चाहते कि कोई लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करे.
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