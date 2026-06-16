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कौशांबी में सपा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन; सपा सांसद बोले- "नियत और नीति सही हो तो विकास कार्य धरातल पर दिखाई देता है"

कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

कौशांबी में सपा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन
कौशांबी में सपा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 5:27 PM IST

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कौशांबी : समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पेपर लीक, महंगाई, और बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से लगातार नौजवानों के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है.

सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज का बयान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाया कि निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं. भीषण गर्मी में बिजली कटौती ने आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह चार प्रमुख मुद्दे जिस पर आज शक्ति प्रदर्शन, एक धरना प्रदर्शन और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को देंगे इस सरकार के विरोध में. सांसद ने डिप्टी सीएम के विभागों में भारी बजट होने के बावजूद जमीनी स्तर पर विकास कार्य न दिखने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नियत सही हो और नीति सही हो तो विकास कार्य धरातल पर दिखाई देता है.


सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है और भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जनता की मूल समस्याओं को दूर करने में विफल साबित हुई है. सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि विभागों को भारी बजट मिलने के बावजूद विकास कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जब नीयत और नीति सही नहीं होती तो विकास प्रभावित होता है, जिसका असर सड़कों, नालियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर साफ दिखाई देता है. सांसद ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे मौजूद हैं, लेकिन सरकार का ध्यान दूसरी ओर है.


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