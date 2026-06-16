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कौशांबी में सपा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन; सपा सांसद बोले- "नियत और नीति सही हो तो विकास कार्य धरातल पर दिखाई देता है"

कौशांबी में सपा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )