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रामपुर में सपा-कांग्रेस नेताओं की बैठक; सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी बोले- "BJP को जनता ने नकार दिया है"

समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार को सपा सांसद ने प्रेसवार्ता की.

सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का बयान
सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का बयान (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
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रामपुर/शाहजहांपुर : समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार को सपा और कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक देखने को मिली. सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित समेत दोनों दलों के तमाम कार्यकर्ता सपा कार्यालय पर मौजूद रहे. इस दौरान सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने साझा प्रेसवार्ता करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव और सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर कई अहम बातें कहीं.

सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का बयान (Video credit: ETV Bharat)

दरअसल, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी से हलचल तेज हो गई है. इस बीच रामपुर में रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सपा और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में साझा प्रेसवार्ता हुई. इस दौरान सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि चुनाव से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बे में इस तरह की बातें हो जाती हैं.

उन्होंने कहा कि यह इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों का नजरिया सकारात्मक, रचनात्मक और मजबूत है. उन्होंने कहा कि जब गठबंधन किसी वैचारिक आधार पर होता है तो वह मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है. साथ ही उन्होंने कहा कि छोटी-मोटी बातों से बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है.



मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने भाजपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है और देश में बदलाव की एक लहर चल रही है. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जिक्र किया और कई राज्यों की सरकारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए.

पूर्व सांसद की ओर से सीटों पर उनकी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की मांग के सवाल पर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि पार्टी में अपनी राय देने का अधिकार सभी को है. डॉ. तजीन फातिमा सांसद और विधायक रह चुकी हैं और पार्टी में उनकी मजबूत नुमाइंदगी रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व ही अंतिम फैसला करता है, लेकिन अपनी राय रखने का अधिकार हर किसी को है.


शाहजहांपुर में निकाली "वोट बचाओ-देश बचाओ" रैली : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जनपद में 2 से 8 अक्टूबर तक चल रहे ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसके तहत रविवार को "वोट बचाओ-देश बचाओ" लेकर शहर के घंटाघर से लेकर गांधी भवन तक पैदल रैली निकाली गई.

शाहजहांपुर में निकाली
शाहजहांपुर में निकाली "वोट बचाओ-देश बचाओ" रैली : (Photo credit: ETV Bharat)

सपा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खान के नेतृत्व में पार्टी के नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हजारों की संख्या में घंटाघर के पास एकत्रित हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और आरएसएस की नीतियों के चलते देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. लोकतंत्र में जनता की आवाज और उसका मताधिकार सर्वोच्च होना चाहिए.

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