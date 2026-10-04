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रामपुर में सपा-कांग्रेस नेताओं की बैठक; सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी बोले- "BJP को जनता ने नकार दिया है"

सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का बयान ( Photo credit: ETV Bharat )

रामपुर/शाहजहांपुर : समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार को सपा और कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक देखने को मिली. सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित समेत दोनों दलों के तमाम कार्यकर्ता सपा कार्यालय पर मौजूद रहे. इस दौरान सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने साझा प्रेसवार्ता करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव और सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर कई अहम बातें कहीं.





सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का बयान (Video credit: ETV Bharat) दरअसल, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी से हलचल तेज हो गई है. इस बीच रामपुर में रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सपा और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में साझा प्रेसवार्ता हुई. इस दौरान सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि चुनाव से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बे में इस तरह की बातें हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि यह इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों का नजरिया सकारात्मक, रचनात्मक और मजबूत है. उन्होंने कहा कि जब गठबंधन किसी वैचारिक आधार पर होता है तो वह मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है. साथ ही उन्होंने कहा कि छोटी-मोटी बातों से बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है.