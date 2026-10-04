रामपुर में सपा-कांग्रेस नेताओं की बैठक; सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी बोले- "BJP को जनता ने नकार दिया है"
समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार को सपा सांसद ने प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 6:03 PM IST
रामपुर/शाहजहांपुर : समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार को सपा और कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक देखने को मिली. सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित समेत दोनों दलों के तमाम कार्यकर्ता सपा कार्यालय पर मौजूद रहे. इस दौरान सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने साझा प्रेसवार्ता करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव और सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर कई अहम बातें कहीं.
दरअसल, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी से हलचल तेज हो गई है. इस बीच रामपुर में रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सपा और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में साझा प्रेसवार्ता हुई. इस दौरान सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि चुनाव से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बे में इस तरह की बातें हो जाती हैं.
उन्होंने कहा कि यह इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों का नजरिया सकारात्मक, रचनात्मक और मजबूत है. उन्होंने कहा कि जब गठबंधन किसी वैचारिक आधार पर होता है तो वह मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है. साथ ही उन्होंने कहा कि छोटी-मोटी बातों से बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है.
मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने भाजपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है और देश में बदलाव की एक लहर चल रही है. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जिक्र किया और कई राज्यों की सरकारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए.
आज जिला कांग्रेस कमेट, रामपुर के जिलाध्यक्ष श्री प्रमिल कुमार शर्मा ‘निक्कू पंडित’ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जी से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती, जनहित से जुड़े प्रमुख मुद्दों तथा आगामी संयुक्त रणनीतियों एवं कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के उपरांत आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बेहतर तालमेल एवं समन्वय स्थापित करने हेतु एक 'संयुक्त समन्वय कमेटी' गठित करने पर सहमति बनी है, जो भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगी। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े विषयों पर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से संयुक्त मार्च, प्रदर्शन और जन-आंदोलन आयोजित करने पर गंभीरता से विचार किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा ‘निक्कू पंडित’ जी ने स्पष्ट किया कि दोनों दल निरंतर संवाद और समन्वय के साथ जनता की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। वहीं सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए विपक्षी दलों का एकजुट होना और स्थानीय स्तर पर साझा रणनीति बनाना समय की मांग है। बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष बाकर अली खान जी, महासचिव एवं कार्यालय प्रभारी शकील मंसूरी जी, जिला महासचिव कपिल चौधरी जी, नगर उपाध्यक्ष शारीब अली खान जी, जिला सोशल मीडिया अध्यक्ष नोमान मुमताज खान जी, मंडल अध्यक्ष मोहम्मद जकी जी, महासचिव मोहम्मद रफी जी, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश लोधी जी, गुड्डू लोधी जी, शिशुपाल लोधी जी और जिला सचिव नासिर अली जी सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और आपसी सामंजस्य के साथ संघर्ष जारी रखेगी।— UP Congress (@INCUttarPradesh) October 4, 2026
पूर्व सांसद की ओर से सीटों पर उनकी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की मांग के सवाल पर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि पार्टी में अपनी राय देने का अधिकार सभी को है. डॉ. तजीन फातिमा सांसद और विधायक रह चुकी हैं और पार्टी में उनकी मजबूत नुमाइंदगी रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व ही अंतिम फैसला करता है, लेकिन अपनी राय रखने का अधिकार हर किसी को है.
शाहजहांपुर में निकाली "वोट बचाओ-देश बचाओ" रैली : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जनपद में 2 से 8 अक्टूबर तक चल रहे ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसके तहत रविवार को "वोट बचाओ-देश बचाओ" लेकर शहर के घंटाघर से लेकर गांधी भवन तक पैदल रैली निकाली गई.
सपा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खान के नेतृत्व में पार्टी के नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हजारों की संख्या में घंटाघर के पास एकत्रित हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और आरएसएस की नीतियों के चलते देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. लोकतंत्र में जनता की आवाज और उसका मताधिकार सर्वोच्च होना चाहिए.
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