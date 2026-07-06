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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरे ये सपा सांसद, कही ये बात

सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा.

मुहिबुल्लाह नदवी सपा सांसद
मुहिबुल्लाह नदवी सपा सांसद (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 11:28 AM IST

2 Min Read
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रामपुर: रामपुर में सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी रविवार को सर्टिफिकेट डिसटीब्यूशन कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान वह आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में नजर आए. उन्होंने नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा. उन्होंने कहा, शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाना ठीक नहीं है.



राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की निगरानी में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है. उन्होंने नीट पेपर लीक मामले लेकर कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है. कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी.

मुहिबुल्लाह नदवी सपा सांसद (Video Credit : ETV Bharat)

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर हुई आयकर विभाग द्वारा जौहर ट्रस्ट का 12AB लाइसेंस रद्द किए जाने को लेकर उन्होंने कहा, शिक्षा के संस्थानों को राजनीति का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. उनका कहना था कि जौहर यूनिवर्सिटी बड़ी मेहनत से बनाई गई है और इसे बचाना सरकार की जिम्मेदारी है.


सांसद ने यह भी दावा किया कि जब यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था, तब आरडीए का अधिकार क्षेत्र वहां तक नहीं था. उस समय स्थानीय स्तर पर जरूरी अनुमति ली गई थी. उन्होंने सरकार से अपील की कि यूनिवर्सिटी को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए. आजम खान की रिहाई के सवाल पर सांसद ने कहा, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत निष्पक्ष फैसला देगी और आजम खान को न्याय मिलेगा.

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