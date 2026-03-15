सपा सांसद ने बदायूं डबल मर्डर और दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर लगाए बड़े आरोप

सपा सांसद ने बदायूं डबल मर्डर और दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर लगाए बड़े आरोप
सपा सांसद आदित्य यादव ने HPCL प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर तथाकथित जनप्रतिनिधि की भूमिका जांचने की मांग उठाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 2:52 PM IST
बदायूं : सपा के वरिष्ठ नेता व सांसद आदित्य यादव ने एचपीसीएल प्लांट में हुए डबल मर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. सपा सांसद का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई या सीबीसीआईडी से कराई जानी चाहिए. इसमें पता लगाना चाहिए कि किस जनप्रतिनिधि का आरोपी को संरक्षण प्राप्त था. जिसके प्रभाव में एचपीसीएल के अधिकारियों को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई. इस दौरान उन्होंने दारोगा भर्ती में पूछे गए विवादित प्रश्न पत्र को लेकर भी सरकार को घेरा.
सपा सांसद आदित्य यादव रविवार को बदायूं पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से एचपीसीएल प्लांट में हुए डबल मर्डर के मुद्दे पर गंभीर सवार उठाए. सांसद ने कहा कि प्लांट के अंदर दोनों अधिकारियों को गोली मारना पुलिस और सरकार लापरवाही है. दोनों अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा के बाबत डीएम और एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन तथाकथित किसी जनप्रतिनिधि के प्रभाव में सुरक्षा नहीं दी गई. नजीजतन दोनों की हत्या हो गई. घटना में विशेष समाज के लोग शामिल हैं.
सांसद ने आरोपी अजय प्रताप की गिरफ्तारी और सरेंडर पर भी सवाल उठाए. कहा, पुलिस ने कॉल डिटेल तक चेक नहीं की कि आरोपी किसके संपर्क में था. घटना में थाना अध्यक्ष समेत प्रशासन के लोग और कंपनी के वह कर्मचारी भी दोषी हैं जो उस समय वहां फैक्ट्री की सुरक्षा में थे. सांसद ने कहा कि घटना में दिखाए गए हथियार (तमंचे) से दोहरे हत्याकांड को अंजाम देना नामुमकिन है. घटना में ऑटोमेटिक वेपन का प्रयोग होने की आशंका है. यह हत्याकांड से विदेशी निवेशकों में खौफ पनपेगा. पर्दे के पीछे के दोषियों का उजागर करने के लिए एसआईटी नहीं सीबीआई या सीबीसीआईडी से जांच कराई जाए.
सपा सांसद ने दारोगा भर्ती परीक्षा में अवसरवादी सवाल और उसके ऑप्शन में पंडित शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई. कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक के बाद एक बुद्धिजीवी ब्राह्मण समाज के लिए कैसे-कैसे कुकृत्य कर रही है. योगी सरकार इस समाज को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक जा रही है. यह सबके सामने है. ब्राह्मण समाज इस घटना से बहुत आहत है. बीजेपी के लोग सिर्फ बांटने की राजनीति करना जानते हैं. वही यह लोग कर रहे हैं. जिसने यह सवाल बनाया और जहां से यह सवाल आया उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए.
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