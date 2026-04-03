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सपा सांसद इकरा हसन ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन; शामली में NEET परीक्षा केंद्र की मांग

सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिए शामली जनपद में कोई परीक्षा केंद्र नहीं है.

सपा सांसद इकरा हसन ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन.
सपा सांसद इकरा हसन ने केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:06 PM IST

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शामली: कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने शामली में NEET परीक्षा केंद्र की मांग की है. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन सौंपकर शामली में NEET परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने की मांग की.

सपा सांसद इकरा हसन ने ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिए शामली जनपद में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं है. इसकी वजह से यहां के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए दूर के जनपदों में जाना पड़ता है. इससे उन्हें आर्थिक, मानसिक और परिवहन संबंधी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

उन्होंने बताया कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए यह स्थिति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है. जनपद शामली और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी NEET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. परीक्षा केंद्र की अनुपलब्धता उनके लिए बाधा बन रही है.

सांसद इकरा हसन ने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि विद्यार्थियों की सुविधा और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी NEET परीक्षाओं के लिए शामली में एक या अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएं, जिससे उनके क्षेत्र के बच्चे अपने ही जिले में परीक्षा दे सकें.

शामली जनपद में परीक्षा केंद्र होने से क्षेत्र के छात्रों को काफी फायदा होगा इससे उनके समय की बचत तो होगी जी साथ ही छात्रों के अभिभावकों की जेब पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से भी उनको राहत मिलेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को राहत मिले.

इकरा हसन ने खुद भी पढ़ी-लिखी सांसद हैं. उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई शामली से करने के बाद अपनी हायर एजुकेशन की शिक्षा लंदन से ग्रहण की है. लिहाजा वह छात्रों के भविष्य को लेकर प्रयास करती रहती हैं.

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