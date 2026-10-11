ETV Bharat / state

सपा सांसद डिंपल यादव ने DM को लिखा पत्र, जांच की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की!

सांसद डिंपल यादव (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

मैनपुरी : जनपद की मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला गरमा गया है. मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी को पत्र लिखा है. उन्होंने पूर्व में की गई शिकायत पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है. उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार जांच की स्थिति, निष्कर्ष और संबंधित अभिलेखों की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है.





समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार शाक्य ने 19 मई 2026 को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की थी. शिकायत में 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची पर सवाल खड़े करते हुए व्यापक जांच कराने की मांग उठाई गई थी.



