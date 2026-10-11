सपा सांसद डिंपल यादव ने DM को लिखा पत्र, जांच की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की!
सपा के जिलाध्यक्ष ने 19 मई 2026 को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 11:22 PM IST
मैनपुरी : जनपद की मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला गरमा गया है. मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी को पत्र लिखा है. उन्होंने पूर्व में की गई शिकायत पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है. उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार जांच की स्थिति, निष्कर्ष और संबंधित अभिलेखों की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है.
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार शाक्य ने 19 मई 2026 को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की थी. शिकायत में 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची पर सवाल खड़े करते हुए व्यापक जांच कराने की मांग उठाई गई थी.
सांसद डिंपल यादव ने पत्र में शिकायत पर समयबद्ध और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उन्होंने यह भी पूछा है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और यदि कार्रवाई लंबित है तो इसके पीछे क्या कारण हैं? सपा सांसद डिंपल यादव की ओर से दिये गये पत्र में शिकायत पर हुई कार्रवाई, जांच की मौजूदा स्थिति और निष्कर्षों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की गई है.
उन्होंने पत्र के माध्यम से कार्रवाई में देरी होने पर उसके कारण स्पष्ट करने और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की भी मांग उठाई है. उन्होंने शिकायत में उल्लेखित सभी मतदाता प्रविष्टियों की नियमानुसार जांच कराए जाने की भी मांग की है.
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