बदायूं में गरजे धर्मेंद्र यादव, बोले- चुनाव आयोग को बीजेपी ने अपनी गोद में बैठा रखा है, सीएम बोलते हैं गुंडों की भाषा
धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संसदीय परंपराओं का हनन बीजेपी के लोगों ने किया है. खुद प्रधानमंत्री ने किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 5:43 PM IST
बदायूं : समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव मंगलवार को बदायूं पहुंचे. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग को बीजेपी ने अपनी गोद मे बैठा लिया है. बीजेपी संविधान को तोड़ मरोड़ रही है, इसीलिये पूरा विपक्ष मिलकर बीजेपी के कृत्यों का विरोध कर रहा है. आजमगढ़ सांसद यहां गुलड़िया में पीडीए सम्मेलन को संबोधित करने आये थे.
पीडीए सम्मेलन में सपा सांसद आदित्य यादव ने भी शिरकत की. धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संसदीय परंपराओं का हनन बीजेपी के लोगों ने किया है. खुद प्रधानमंत्री ने किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन गुंडों की भाषा बोलते हैं. उन्होंने कहा, अभी बीजेपी को अयोध्या के लोगों ने हराया है. चढ़ावा चोरी की घटना का खुलासा होने के बाद तो अयोध्या के लोगों में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है.
उन्होंने कहा, बीजेपी ने अघोषित इमरजेंसी की स्थिति कर रखी है. सरकार में जो तानाशाह लोग बैठे हुए हैं उन्हें जाना होगा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के लिये असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री उन पर कार्यवाही करें. पुलिस तो उनके पास है, किसी के भी घर में रात में घुस जाते हैं. उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने मुझे पीडीए पंचायत में बुलाया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं.
उन्होंने कहा, 2027 में यहां के लोग 6 की 6 सीटें सपा के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे. बीजेपी षडयंत्र कर रही है. पुलिस का जितना दुरूपयोग कर सकती है कर रही है. चुनाव आयोग बीजेपी की दूसरी यूनिट बन चुका है. उन्होंने कहा, जिन सबूतों की बात की जा रही है वह चुनाव आयोग को दिये जा चुके हैं, सारे सबूत विपक्षी पार्टियों के पास भी हैं. इसके बाद भी जिस दरबार में सबूत पेश करने की जरूरत पड़ेगी हम पेश करेंगे.
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