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बदायूं में गरजे धर्मेंद्र यादव, बोले- चुनाव आयोग को बीजेपी ने अपनी गोद में बैठा रखा है, सीएम बोलते हैं गुंडों की भाषा

बदायूं में पीडीए सम्मेलन में शामिल हुए सांसद धर्मेंद्र यादव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बदायूं : समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव मंगलवार को बदायूं पहुंचे. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग को बीजेपी ने अपनी गोद मे बैठा लिया है. बीजेपी संविधान को तोड़ मरोड़ रही है, इसीलिये पूरा विपक्ष मिलकर बीजेपी के कृत्यों का विरोध कर रहा है. आजमगढ़ सांसद यहां गुलड़िया में पीडीए सम्मेलन को संबोधित करने आये थे.

पीडीए सम्मेलन में सपा सांसद आदित्य यादव ने भी शिरकत की. धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संसदीय परंपराओं का हनन बीजेपी के लोगों ने किया है. खुद प्रधानमंत्री ने किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन गुंडों की भाषा बोलते हैं. उन्होंने कहा, अभी बीजेपी को अयोध्या के लोगों ने हराया है. चढ़ावा चोरी की घटना का खुलासा होने के बाद तो अयोध्या के लोगों में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है.