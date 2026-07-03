ETV Bharat / state

"राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपियों के घर क्यों नहीं चला बुलडोजर", सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का सरकार पर करारा वार

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का सरकार पर वार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मऊ: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को बिना किसी भेदभाव के कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया था. यदि सरकार वास्तव में निष्पक्ष कार्रवाई चाहती है तो पहले इस मामले की पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सवाल उठाया कि जब सरकार बुलडोजर कार्रवाई की बात करती है, तो इस मामले के आरोपियों के घरों पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला. दरअसल, कारगिल युद्ध के नायक और महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के 78वें बलिदान दिवस पर उनकी जन्मस्थली पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने के लिए सांसद धर्मेंद्र यादव शुक्रवार को मऊ के बीबीपुर गांव पहुंचे थे. श्रद्धांजलि सभा के बाद धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर दान चोरी मामले में अपनी बात रखी. इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि चार वर्ष की सेवा के बाद युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है, जो उनके सम्मान और भविष्य के साथ न्याय नहीं है. सपा का मानना है कि सेना में भर्ती होने वाला प्रत्येक युवा देश की दीर्घकालिक सेवा करना चाहता है, इसलिए इस योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. वहीं, मदरसों की जांच के मुद्दे पर उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार समाज को बांटने वाले मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है. विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अब्बास अंसारी दिया ये जवाब