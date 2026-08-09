सपा सांसद आदित्य यादव बोले- संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट झूठी, मौलाना रशीदी भाईचारा बिगाड़ रहे
आदित्य यादव ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए आवाज उठाने का भरोसा दिलाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 10:08 PM IST
संभल : बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव रविवार को संभल पहुंचे. सांसद ने आम जनता से मुलाकात की और बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं सुनीं. लोगों ने सड़क, बिजली, पानी समेत कई स्थानीय मुद्दों को सांसद के सामने रखा. आदित्य यादव ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए आवाज उठाने का भरोसा दिलाया.
संभल हिंसा मामले को लेकर एसआईटी रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को दोषी ठहराए जाने के सवाल पर आदित्य यादव ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी. संभल हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट झूठी है. सांसद ने कहा कि रिपोर्ट में कई तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है और अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया गया है.
सांसद ने हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि घटना में कुछ उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों को घायल किया था. मामले से जुड़ी वीडियो फुटेज की भी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. समाज में पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा बेहद जरूरी है. जब यह विश्वास टूटता है तो उसे दोबारा कायम करने में लंबा समय लगता है.
उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर भी आदित्य यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बयान को भ्रामक बताते हुए कहा कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर जनता के बीच भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों के आधार पर बात की जानी चाहिए. ऐसे बयान सार्वजनिक जीवन और सभ्य समाज के अनुरूप नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की बयानबाजी से भाजपा के एजेंडे को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है.
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