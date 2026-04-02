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सपा सांसद आदित्य यादव ने संसद में उठाई नये रेल रूट की मांग, कहा- आज भी 35 लाख की आबादी रोडवेज सेवाओं पर निर्भर

सांसद आदित्य यादव ने चन्दौसी-बिसौली-बदायूं-उसहैत-कायमगंज (लगभग 100 किमी) में नई रेलवे लाइन के निर्माण की जरूरत बताई.

सपा सांसद आदित्य यादव.
सपा सांसद आदित्य यादव. (Photo Credit; Sansad TV)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 6:33 PM IST

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बदायूं : सांसद आदित्य यादव ने गुरुवार को लोकसभा में नई रेल लाइन का मुद्दा उठाया. आदित्य यादव ने कहा, चन्दौसी-बिसौली-बदायूं-उसहैत-कायमगंज (लगभग 100 किमी) में नई रेलवे लाइन के निर्माण की जरूरत है. इस रूट पर सड़क मार्ग के अलावा कोई और साधन नहीं है.

सांसद ने कहा कि आजादी के 78 साल के बाद भी बदायूं जनपद का देश की राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा रेल संपर्क स्थापित नहीं हो सका है. उन्होंने बताया कि लगभग 35 लाख की आबादी आज भी मुख्य रूप से सड़क परिवहन और रोडवेज सेवाओं पर निर्भर है. जिससे क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है.

उन्होंने सदन को बताया कि बरेली मंडल के अधिकांश जिलों में रेलवे जंक्शन की सुविधा उपलब्ध है. जबकि बदायूं अब तक इस मूलभूत सुविधा से वंचित है.
सांसद आदित्य यादव ने कहा कि प्रस्तावित चन्दौसी-बिसौली-बदायूं-उसहैत-कायमगंज रेलवे लाइन बनने से न केवल बदायूं का सीधा संपर्क दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों से स्थापित होगा, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक रेल मार्ग के रूप में भी विकसित होगी.

उन्होंने बताया कि यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश से जोड़ते हुए एक प्रभावी औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित हो सकती है. इससे क्षेत्र में नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार के अवसर बढ़ेंगे तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे. यात्री एवं माल परिवहन दोनों अधिक सुलभ, तेज और किफायती हो सकेंगे, जिससे रेलवे की आय और परिवहन क्षमता में भी वृद्धि होगी.

सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस जनहितकारी और महत्वपूर्ण परियोजना को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए तथा रेलवे बोर्ड के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य जल्द शुरू कराया जाए, ताकि बदायूं जनपद को भी समुचित और आधुनिक रेल संपर्क का लाभ मिल सके.

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आदित्य यादव ने रेल रूट की मांग की
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