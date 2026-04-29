ETV Bharat / state

सपा का ‘अति निंदा प्रस्ताव’, भाजपा पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला

भाजपा पर अखिलेश का बड़ा हमला. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि संसद में पारित न होने वाले प्रस्ताव पर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाना संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है. सपा इसकी निंदा करते हुए ‘अति निंदा प्रस्ताव’ पेश करेगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा की महिला विधायकों ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार “आधी आबादी” को उनका अधिकार नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून बनने के बावजूद उसे लागू नहीं किया जा रहा और महिलाओं को भ्रमित किया जा रहा है. माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा द्वारा लाया जा रहा निंदा प्रस्ताव न तो संविधान में है और न ही विधानसभा की कार्यप्रणाली में इसका कोई स्थान है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सपा इस प्रस्ताव के विरोध में अति निंदा प्रस्ताव लाकर सरकार के रुख का विरोध करेगी. इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा नेता अनुपमा जायसवाल से मुलाकात पर कहा कि यह सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा था और वह उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने गए थे. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के बताए रास्ते पर चल रही है और उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है.