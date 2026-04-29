सपा का ‘अति निंदा प्रस्ताव’, भाजपा पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बयान पर अखिलेश ने कहाकि संसद में पारित न होने वाले प्रस्ताव पर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाना गलत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 2:49 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला.
उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि संसद में पारित न होने वाले प्रस्ताव पर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाना संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है.
सपा इसकी निंदा करते हुए ‘अति निंदा प्रस्ताव’ पेश करेगी.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा की महिला विधायकों ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार “आधी आबादी” को उनका अधिकार नहीं दे रही है.
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून बनने के बावजूद उसे लागू नहीं किया जा रहा और महिलाओं को भ्रमित किया जा रहा है. माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा द्वारा लाया जा रहा निंदा प्रस्ताव न तो संविधान में है और न ही विधानसभा की कार्यप्रणाली में इसका कोई स्थान है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि सपा इस प्रस्ताव के विरोध में अति निंदा प्रस्ताव लाकर सरकार के रुख का विरोध करेगी.
इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा नेता अनुपमा जायसवाल से मुलाकात पर कहा कि यह सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा था और वह उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने गए थे.
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के बताए रास्ते पर चल रही है और उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है.
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अधिकारी ही कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, जिससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठता है.
गाजीपुर की घटना का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि पुलिस, प्रशासन और दबंगों की मिलीभगत से पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ है.
उन्होंने इसे हाथरस कांड जैसा बताते हुए कहा कि बिना परिवार की अनुमति के अंतिम संस्कार किया गया, जो गंभीर मामला है.
पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वहां ममता बनर्जी की सरकार बड़े बहुमत से दोबारा बनेगी.
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वहां समानांतर सुरक्षा ढांचा खड़ा कर दिया है.
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में महंगाई बढ़ने वाली है और भाजपा सरकार जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है.
उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सपा सत्ता में आकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की व्यवस्था लागू करेगी, जैसा कि जर्मनी, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में होता है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है और भाजपा के “बुरे दिन” आने वाले हैं.