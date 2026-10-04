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गोरखपुर से सपा MLC प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी बोले- भाजपा प्रत्याशी का करूंगा समर्थन, जानिए ऐसा क्यों कहा?

डॉ. संजयन त्रिपाठी ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजयन त्रिपाठी ने अपने प्रतिद्वंदी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा की सत्ता की मलाई खाने वालों ने शिक्षकों की बुनियादी जरूरत से समझौता कर लिया. आज लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है. एक शिक्षक की बुनियादी समस्याओं के साथ खड़ा है, तो दूसरा केवल कुर्सी के लिए.