गोरखपुर से सपा MLC प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी बोले- भाजपा प्रत्याशी का करूंगा समर्थन, जानिए ऐसा क्यों कहा?
डॉ. संजयन त्रिपाठी ने कहा, आज लड़ाई दो विचारधाराओं की है. एक शिक्षक की बुनियादी समस्याओं के साथ खड़ा है, दूसरा केवल कुर्सी के लिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 6:02 PM IST
गोरखपुर : गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजयन त्रिपाठी ने अपने प्रतिद्वंदी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा की सत्ता की मलाई खाने वालों ने शिक्षकों की बुनियादी जरूरत से समझौता कर लिया. आज लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है. एक शिक्षक की बुनियादी समस्याओं के साथ खड़ा है, तो दूसरा केवल कुर्सी के लिए.
उन्होंने कहा कि हम सत्ता में नहीं हैं. अगर सत्ता में आएंगे तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे. हम वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय की घोषणा करेंगे. अगर यह घोषणा करा देते हैं, तो हम भी उनका समर्थन करेंगे. फिर राजनीति करने का कोई औचित्य मेरे पास नहीं होगा. मैं अपने साथियों से कहूंगा की समर्थन उन्हीं का करें और मैं भी उनके साथ जाकर खड़ा हो जाऊंगा.
डॉ. संजयन त्रिपाठी ने कहा कि यह चुनाव किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि शिक्षकों के हित और उनके भविष्य का चुनाव है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के हित में जो भी निर्णय लेगा, वह उसके साथ खड़े होंगे और शिक्षकों के मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे. पुरानी पेंशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते समय उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने स्पष्ट रूप से पुरानी पेंशन बहाल करने की बात रखी थी.
उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा. पीडीए की राजनीति पर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉ. संजयन त्रिपाठी ने कहा कि उनके लिए पीडीए में ‘पी’ का अर्थ ‘पीड़ित’ भी है. उन्होंने कहा कि पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो सकता है और जो भी पीड़ित है, उसकी मदद होनी चाहिए.
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