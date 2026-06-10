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सपा का योगी सरकार पर बड़ा आरोप; सरकारी नौकरियों में PDA का हक मार रही भाजपा

वाराणसी में सपा के एमएलसी आशुतोष ने बीजेपी पर साधा निशाना, युवाओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप.

सपा का योगी सरकार पर बड़ा आरोप
सपा का योगी सरकार पर बड़ा आरोप (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 9:26 AM IST

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वाराणसी: समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर बड़े हमले करते हुए कई आरोप लगाए हैं. पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भाजपा पर आरक्षण व्यवस्था में गड़बड़ी कर पीडीए समाज के लोगों पर सरकारी नौकरियो में भर्ती में गड़बड़ी करने और लोगों को इससे वंचित करने का आरोप लगाया है. आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि भाजपा सरकार में भारतीयों में हुई आरक्षण की लूट और घोटालों का विवरण समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ से लखनऊ पार्टी कार्यालय में पीडीएफ आरक्षण घोटाला पुस्तिका को जारी की थी. उसके आधार पर वाराणसी में समाजवादी पार्टी पदाधिकारी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं.


आशुतोष ने कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार पिछड़ों और शोषित वर्ग के बेटे बेटियों और बहूओं से संविधान प्रदत्त आरक्षण का अधिकार छीन रही है. बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जिस अधिकार को संविधान में बराबरी के अधिकार यानी आरक्षण के रूप में दिया उसे धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रयास बीजेपी कर रही है.

समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा (Video Credit: ETV Bharat)


उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 10 साल में 222 परीक्षाओं में 11514 पीडीए आरक्षित सीटों की स्थिति बदलने का काम कर चुकी है. यूपी में पद आरक्षण घोटाले के साथ 69000 शिक्षक भर्ती घोटाले का भी पूरा जिक्र इस पुस्तिका में किया गया है. प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष सुजीत यादव, एमएलसी आशुतोष सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे.

आशुतोष ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान के रूप में एक ऐसा दस्तावेज दिया जिसमें सामाजिक न्याय का राज रहने की शक्ति है. भाजपा सरकार में भारतीयों में आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी ऑडिट रिपोर्ट जारी कर चुकी है और सपा भाजपा सरकार के पक्षपात और लूट के खिलाफ लड़ाई तेज करेगी.

उन्होंने बताया कि 69000 भारती शिक्षकों सहित वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एडेड जूनियर हाई स्कूल/मास्टर हेड मास्टर भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपी एसएसएससी आशुलिपिक भर्ती, लखीमपुर को ऑपरेटिव भर्ती, पशु चिकित्सा भर्ती सहित 22 भर्तियों में आरक्षण घोटाले का काम किया गया है.

आशुतोश ने कहा कि हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग 69000 शिक्षक भर्ती के साथ 22 भर्तियों में हुए आरक्षण घोटाले को उजागर कर रहे हैं और भाजपा सरकार को जहां-जहां मौका मिला है. पदों की लूट कराई गई है. इसी तरह विश्वविद्यालय की भर्ती में भी नॉन फ़ॉर सूटेबल लगाकर आरक्षित वर्ग के लोगों को बाहर किया गया है.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार के पक्षपात और लूट के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी. समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी और 90 दिन के अंदर 69000 शिक्षक भर्ती के भारतीयों को न्याय दिलाया जाएगा, सपा जातीय जनगणना करने का काम करेगी और सपा सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना भी करेगी.

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