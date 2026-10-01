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बछरावां सपा विधायक राहुल लोधी का दावा: 2027 में लोधी समाज भाजपा को देगा करारा जवाब

सपा विधायक राहुल लोधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि 2027 में लोधी समाज भाजपा के खिलाफ मतदान कर सबक सिखाएगा.

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2027 में पीडीए की ताकत से बनेगी सपा सरकार: राहुल लोधी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 7:37 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में रायबरेली के बछरावां से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी के बयानों ने नया सियासी भूचाल ला दिया है. राहुल लोधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा केवल बड़े उद्योगपतियों और कोठी वालों की चिंता करती है. उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 'PDA' यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारा शोषितों को हक दिलाने की दिशा में एक बड़ी पहल है.

लोधी समाज लंबे समय तक भाजपा के साथ जुड़ा रहा, लेकिन अब का युवा जागरूक हो चुका है और अपने राजनीतिक अधिकारों को भली-भांति समझता है.

बछरावां से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी. (Video Credit: ETV Bharat)

सदस्यता अभियान के विवाद से बढ़ा तनाव: हाल ही में सपा छात्र सभा के सदस्यता अभियान के दौरान हुए विवाद का जिक्र करते हुए विधायक ने पूरी घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय पुलिस के साथ हुई कहासुनी के बाद स्थिति बिगड़ गई थी. आरोप है कि पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सपा नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई और बैनर फाड़े गए. जब कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें खुद विधायक और उनके समर्थक चोटिल हो गए.

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"बीजेपी में ठेकेदार बन चुके हैं कुछ नेता": सपा विधायक राहुल लोधी. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप: प्रशासनिक रवैये से नाराज राहुल लोधी ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनके प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं किया गया. मामले की जानकारी मिलने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने न केवल लखनऊ में उनसे मुलाकात की, बल्कि उनके बछरावां स्थित आवास पहुंचकर चाय भी पी. अखिलेश यादव की इस रथ यात्रा और साधारण मोहल्ले में आगमन से लोधी समाज और स्थानीय सपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिला. विधायक ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में लोधी और पासी समाज मिलकर भाजपा को करारा जवाब देगा.

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80 सीटों पर असर डालने वाले लोधी वोट बैंक पर सियासत तेज. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रदेश की 80 सीटों पर लोधी समाज का प्रभाव: उत्तर प्रदेश के एता, कासगंज, हमीरपुर, फतेहपुर और बुंदेलखंड समेत करीब 80 विधानसभा क्षेत्रों में लोधी मतदाताओं की बड़ी भूमिका मानी जाती है. पारंपरिक रूप से कल्याण सिंह के दौर से यह समाज भाजपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है, जहां वर्तमान में 23 लोधी विधायकों में से 19 भाजपा के पास हैं. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में हमीरपुर जैसी सीटों पर सपा प्रत्याशी की जीत ने नए राजनीतिक समीकरणों के संकेत दिए हैं.

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