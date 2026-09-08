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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण; कलेक्ट्रेट परिसर में सपा विधायक का प्रदर्शन, बोले- "धार्मिक स्थलों को बनाया जा रहा निशाना"

​मेरठ : कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी पारा पूरी तरह गरमा गया है. मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान के नेतृत्व में मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया.

सपा विधायक ​अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि मामला है धार्मिक स्थलों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, सरकार द्वारा निशाना बनाना. उन्होंने आरोप लगाया कि आज के समय पर यह पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के तंत्र में डूबी हुई है. जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए यह धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव के नजदीक पहुंच रहे हैं, यह लोगों का बांटने की सियासत कर रहे हैं.

सपा विधायक ​अतुल प्रधान का बयान (Video credit: ETV Bharat)

​उन्होंने आरोप लगाया कि "भाजपा सरकार लगातार धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार कर देश के सामाजिक ताने-बाने और हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की साजिश रच रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कहा गया था कि परिसर को सील किया जा रहा है, लेकिन सुबह होते ही तानाशाही रवैया अपनाते हुए ध्वस्त कर दिया गया.