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मेरठ में गैस की किल्लत पर डीएम ऑफिस में धरने पर बैठे सपा विधायक अतुल प्रधान, 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम

गैस की किल्लत पर सपा विधायक ने धरना प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा, जिले में गैस सिलेंडर की 'महामारी' फैल गई है.

सपा विधायक ने समर्थकों के साथ किया धरना प्रदर्शन.
सपा विधायक ने समर्थकों के साथ किया धरना प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 4:43 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 5:25 PM IST

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मेरठ : गैस की किल्लत को लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान ने सोमवार को समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. भारी हंगामे और घेराव के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सपा प्रतिनिधिमंडल से बात की.

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. तख्तियों पर 'नरेंद्र दे सिलेंडर' जैसे नारे लिखे थे. सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, जिले में गैस सिलेंडर की 'महामारी' फैल गई है. उज्ज्वला के बड़े-बड़े दावों की पोल खुल चुकी है.

गैस की किल्लत को लेकर प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, लोग अपना दिहाड़ी-मजदूरी छोड़कर सुबह से शाम तक लाइनों में लग रहे हैं, फिर भी खाली हाथ घर लौट रहे हैं. अगर 48 घंटे में व्यवस्था नहीं सुधरी, तो मेरठ की सड़कों पर उग्र आंदोलन होगा.

उन्होंने कहा, ​संकट की मुख्य वजह आपूर्ति में भारी कमी है, जबकि गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक न होना बताए जा रहा है. सिलेंडर की किल्लत के बीच अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बिक्री करना जनता के साथ छल है. वितरण प्रणाली पर अधिकारियों का नियंत्रण न होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है.

​भारी हंगामे और घेराव के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सपा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि वे गैस कंपनियों के संपर्क में हैं और जल्द ही आपूर्ति सही की जाएगी. साथ ही कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने की बात भी कही गई है.

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Last Updated : March 16, 2026 at 5:25 PM IST

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