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मेरठ में गैस की किल्लत पर डीएम ऑफिस में धरने पर बैठे सपा विधायक अतुल प्रधान, 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम

सपा विधायक ने समर्थकों के साथ किया धरना प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : गैस की किल्लत को लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान ने सोमवार को समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. भारी हंगामे और घेराव के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सपा प्रतिनिधिमंडल से बात की. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. तख्तियों पर 'नरेंद्र दे सिलेंडर' जैसे नारे लिखे थे. सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, जिले में गैस सिलेंडर की 'महामारी' फैल गई है. उज्ज्वला के बड़े-बड़े दावों की पोल खुल चुकी है. गैस की किल्लत को लेकर प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)