कानपुर में 'बिना पानी' के तैरे सपा विधायक, बदहाली देख तरणताल को बताया 'स्लीपिंग पूल'
44 डिग्री तापमान में स्विमिंग पूल पूरी तरह से सूखा, फर्श पर लेट गए सपा विधायक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:42 PM IST
कानपुर: शहर में नगर निगम के अफसर भले ही लाख दावा करते हों, कि वह आमजन को सभी नागरिक सुविधाएं बेहतर ढंग से मुहैया करा रहे हैं, मगर जो हकीकत है वह इसके विपरीत है. मंगलवार को तो सपा विधायक अमिताभ बाजपेई फूलबाग स्थित नानाराव पार्क में बने तरणताल में पहुंचे और यहां की जो मौजूदा परिस्थितियां देखकर हैरान रह गए. 44 डिग्री तापमान वाली भीषण गर्मी में यह तरणताल पूरी तरह से सूखा है.
सपा विधायक अमिताभ ने अपने कार्यकर्ताओं को ही प्रतीकात्मक तौर पर एक अफसर बनाया और उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया कि स्विमिंग पूल को शुरू करा दें. सपा विधायक ने कहा कि ये स्विमिंग पूल न होकर स्लीपिंग पूल है. वहीं, कानपुर नगर निगम को उन्होंने कानपुर नकारा निगम बताया. सपा विधायक ने कहा कि हर साल होली के बाद ये तरणताल शुरू हो जाता है, लेकिन इस साल अप्रैल खत्म होने को है और नगर निगम अफसरों ने यहां आकर झांकना तक उचित नहीं समझा. सपा विधायक ने कहा कि नगर आयुक्त कभी अपने कार्यालय में नहीं बैठते.
पिछले साल भी जमकर हुई थी किरकिरी
नगर निगम अफसरों ने पिछले साल भी तरणताल की शुरुआत कराने में जमकर किरकिरी कराई थी. उस दौरान भी सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने जब नगर निगम अफसरों की खामियां गिनाई थीं, तब अफसर नींद से जागे थे और तरणताल को शुरू कराया गया था. इस साल भी गर्मी अपने चरम पर है, लेकिन अफसरों ने किसी तरह की कोई सुध नहीं ली. वहीं, जब इस मामले पर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने बताया वो लखनऊ मीटिंग में व्यस्त हैं. बुधवार को वो इस मामले को दिखवाएंगे.
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