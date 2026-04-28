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कानपुर में 'बिना पानी' के तैरे सपा विधायक, बदहाली देख तरणताल को बताया 'स्लीपिंग पूल'

कानपुर: कानपुर में 'बिना पानी' के तैरे सपा विधायक, बदहाली देख तरणताल को बताया 'स्लीपिंग पूल' ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर में नगर निगम के अफसर भले ही लाख दावा करते हों, कि वह आमजन को सभी नागरिक सुविधाएं बेहतर ढंग से मुहैया करा रहे हैं, मगर जो हकीकत है वह इसके विपरीत है. मंगलवार को तो सपा विधायक अमिताभ बाजपेई फूलबाग स्थित नानाराव पार्क में बने तरणताल में पहुंचे और यहां की जो मौजूदा परिस्थितियां देखकर हैरान रह गए. 44 डिग्री तापमान वाली भीषण गर्मी में यह तरणताल पूरी तरह से सूखा है.

कानपुर: कानपुर में 'बिना पानी' के तैरे सपा विधायक, बदहाली देख तरणताल को बताया 'स्लीपिंग पूल' (Video Credit; ETV Bharat)

सपा विधायक अमिताभ ने अपने कार्यकर्ताओं को ही प्रतीकात्मक तौर पर एक अफसर बनाया और उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया कि स्विमिंग पूल को शुरू करा दें. सपा विधायक ने कहा कि ये स्विमिंग पूल न होकर स्लीपिंग पूल है. वहीं, कानपुर नगर निगम को उन्होंने कानपुर नकारा निगम बताया. सपा विधायक ने कहा कि हर साल होली के बाद ये तरणताल शुरू हो जाता है, लेकिन इस साल अप्रैल खत्म होने को है और नगर निगम अफसरों ने यहां आकर झांकना तक उचित नहीं समझा. सपा विधायक ने कहा कि नगर आयुक्त कभी अपने कार्यालय में नहीं बैठते.

