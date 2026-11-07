धीरेंद्र शास्त्री पर सपा विधायक प्रदीप यादव का तंज, बोले- सुरक्षा न होती तो कृष्ण भक्त जवाब देते
सपा विधायक ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई अब एक प्रथा बनती जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:06 PM IST
औरैया : बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. औरैया पहुंचे दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री पर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि जब कृष्ण और राम सभी एक समान हैं, तो बागेश्वर धाम सरकार किस आधार पर उनमें बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं.
सपा विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और भगवान राम में कोई भेद नहीं है. दोनों ही पूजनीय हैं. ऐसे में किसी को भी धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को बांटने का अधिकार नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बागेश्वर धाम सरकार की किस्मत अच्छी है कि उन्हें सरकार की ओर से कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई गई है, वरना वह जहां-जहां जाते, वहां कृष्ण भक्त उन्हें जवाब देते.
प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर भी सपा विधायक ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई अब एक प्रथा बनती जा रही है. हर मुख्यमंत्री इस तरीके को अपनाता जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध में दोषी को सजा देने का काम न्यायालय का है. कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.
प्रदीप यादव ने प्रदेश सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति और समाज को बांटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के मूल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि धार्मिक मुद्दों के जरिए राजनीति करनी चाहिए. प्रेस वार्ता के दौरान सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र, कानपुर देहात के पूर्व प्रत्याशी प्रभाकर पांडेय समेत समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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