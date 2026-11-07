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धीरेंद्र शास्त्री पर सपा विधायक प्रदीप यादव का तंज, बोले- सुरक्षा न होती तो कृष्ण भक्त जवाब देते

धीरेंद्र शास्त्री पर सपा विधायक प्रदीप यादव का तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. औरैया पहुंचे दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री पर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि जब कृष्ण और राम सभी एक समान हैं, तो बागेश्वर धाम सरकार किस आधार पर उनमें बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं.

सपा विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और भगवान राम में कोई भेद नहीं है. दोनों ही पूजनीय हैं. ऐसे में किसी को भी धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को बांटने का अधिकार नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बागेश्वर धाम सरकार की किस्मत अच्छी है कि उन्हें सरकार की ओर से कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई गई है, वरना वह जहां-जहां जाते, वहां कृष्ण भक्त उन्हें जवाब देते.