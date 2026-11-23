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धीरेन्द्र शास्त्री पर सपा विधायक का तीखा हमला: बोले - 'राम-कृष्ण को बांटने वाला कोई बाबा सनातनी नहीं’

'राम-कृष्ण को बांटने वाला कोई बाबा सनातनी नहीं’. ( ETV Bharat )

औरैया: मथुरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. उनके बयान पर औरैया में दिबियापुर से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए निशाना साधा है.

उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ भी बोलते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बोलते हैं. बीजेपी ने उन्हें इसी वजह से कड़ी सुरक्षा दे रखी है। राम और कृष्ण को बांटने वाला कोई बाबा सनातनी नहीं हो सकता.

सपा विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सनातन धर्म पर किसी एक व्यक्ति का ठेका नहीं है. धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के अकेले ठेकेदार नहीं हैं. वह राम और कृष्ण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भगवान राम और श्रीकृष्ण करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं. इनके प्रति श्रद्धा रखने के लिए किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है. 'राम-कृष्ण को बांटने वाला कोई बाबा सनातनी नहीं’. (ETV Bharat)