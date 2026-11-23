धीरेन्द्र शास्त्री पर सपा विधायक का तीखा हमला: बोले - 'राम-कृष्ण को बांटने वाला कोई बाबा सनातनी नहीं’
समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ भी बोलते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बोलते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:35 AM IST
औरैया: मथुरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. उनके बयान पर औरैया में दिबियापुर से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए निशाना साधा है.
उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ भी बोलते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बोलते हैं. बीजेपी ने उन्हें इसी वजह से कड़ी सुरक्षा दे रखी है। राम और कृष्ण को बांटने वाला कोई बाबा सनातनी नहीं हो सकता.
सपा विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सनातन धर्म पर किसी एक व्यक्ति का ठेका नहीं है. धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के अकेले ठेकेदार नहीं हैं. वह राम और कृष्ण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भगवान राम और श्रीकृष्ण करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं. इनके प्रति श्रद्धा रखने के लिए किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है.
दरअसल, धीरेन्द्र शास्त्री ने मथुरा नहीं जाने वालों को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के अनुयायी पूरी दुनिया में हैं. देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा और वृंदावन दर्शन करने आते हैं। ऐसे में क्या जो लोग किसी कारणवश मथुरा नहीं जा पाते, वे सनातनी नहीं हैं?
विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सनातन धर्म में आस्था रखने का पैमाना किसी एक स्थान पर जाना हो सकता है? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री से इस तरह के बयान दिलवा रही है, जिससे समाज में अनावश्यक तनाव और विभाजन की स्थिति पैदा हो.
प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि गलती का एहसास होने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगी है. उनके मुताबिक धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को बांटने के बजाय समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए. सपा विधायक ने औरैया में वृद्धा आश्रम में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही है.