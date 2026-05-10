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संभल में सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद बोले- बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में डराकर-धमकाकर वोटों की चोरी की

नवाब इकबाल महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल वोटों की लूट हुई है. देश के गृहमंत्री ने अपनी पूरी ताकत वहां लगा दी.

सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद
सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 9:52 AM IST

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संभल: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद संभल में बीजेपी हमला बोला. सपा विधायक ने कहा कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में डराकर-धमकाकर वोटों की चोरी की है.

नवाब इकबाल महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल वोटों की लूट हुई है. देश के गृहमंत्री ने अपनी पूरी ताकत वहां लगा दी. उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल में तीन लाख पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई.

उन्होंने कहा कि वहां के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कई डीएम को हटा दिया गया और उनकी जगह उत्तर प्रदेश से अधिकारियों को भेजा गया, जिन्होंने पुलिस का काम करते हुए लोगों को डराया-धमकाया.

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के लोगों को मतदान से वंचित किया गया और करीब 27 लाख लोग वोट नहीं डाल सके. देश में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं. देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद (Video Credit: ETV Bharat)
नवाब इकबाल महमूद ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या होगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर चुकी है. तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सबसे बड़ी पार्टी टीवीके रही और उसके 108 विधायक जीतकर आए, लेकिन उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया. परंपरा के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.


उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि जब केंद्र में स्पष्ट बहुमत नहीं था, तब सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया गया था. इसी तरह तमिलनाडु में भी सबसे बड़ी पार्टी को बहुमत साबित करने का अवसर मिलना चाहिए था.

सपा विधायक ने कहा कि सभी सेक्युलर पार्टियों का उद्देश्य सांप्रदायिक शक्तियों को आगे बढ़ने से रोकना है. बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन किसी को भी समर्थन दे सकता है.

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