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सपा विधायक ने 'साइकिल' को मारी लात, जानें गौरीगंज एमएलए राकेश प्रताप सिंह की पीड़ा

एसपी एमएलए राकेश प्रताप सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की वज़ह बताते हुए सपा पर तीखा हमला बोला. ( ईटीवी भारत )

अमेठी: अमेठी के गौरीगंज से सपा के टिकट पर लगातार तीन बार विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह ने भाजपा में शामिल होने का आधिकारिक एलान कर दिया. राकेश प्रताप सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की वज़ह बताते हुए सपा पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने कहा कि जहां राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाएं, रामचरितमानस जलवाई और फड़वाई जाए और राष्ट्र और समाज से ज्यादा जाति और परिवार की चिंता की जाए, वहां राजनीति करना संभव नहीं है.

उन्होंने दावा किया कि उनके करीब 90 फीसदी व्यक्तिगत समर्थक और बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी उनके साथ 14 अक्टूबर को भाजपा की सदस्यता लेंगे. 2027 में गौरीगंज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा. अमेठी जिले के गौरीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार तीन बार के विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह ने 14 अक्टूबर को भाजपा में शामिल होने की घोषणा किया है. एसपी एमएलए राकेश प्रताप सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की वज़ह बताते हुए सपा पर तीखा हमला बोला. (ईटीवी भारत) उन्होंने ईटीवी से बात करते हुए गुरुवार को कहा कि जहां राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाए, जहां रामचरितमानस जलवाई और फड़वाई जाए, जहां राष्ट्र की चिंता ना किया जाए, जाति की चिंता किया जाए, जहां समाज की चिंता ना किया जाए, परिवार की चिंता किया जाए, वहां राजनीति करना संभव नहीं हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि यही कारण है कि लगभग 3 साल पहले मैंने एक धर्म मंच से गौरीगंज में कहा कि चाहे विधायक रहूं ना रहूं, टिकट रहे ना रहे, राजनीति रहे ना रहे, लेकिन अब इन विक्षिप्त प्राणियों के साथ जो रामचरितमानस जलवाते-फड़वाते हैं, जो तुलसीदास जी की लेखनी पर प्रश्नचिह्न उठाते हैं, जो सनातन को, हिंदू धर्म को एड्स, कैंसर और मलेरिया बताने का काम करते हैं, ऐसे विक्षिप्त लोगों के साथ राजनीति नहीं किया जा सकता. समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय तक राजनीति के बाद बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें से 90% लोग जो ऐसे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से हमसे संबंध रखते हैं. मैं समाजवादी पार्टी में था, तो वो समाजवादी पार्टी में थे, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे. 90% लोग जो बूथ हरा और जिता सकते हैं, वे लोग जो पोलिंग जिता सकते हैं, वो सब मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे. गौरीगंज से सपा एमएलए राकेश प्रताप सिंह ने भाजपा में जाने का एलान किया. (ईटीवी भारत)