सपा विधायक ने 'साइकिल' को मारी लात, जानें गौरीगंज एमएलए राकेश प्रताप सिंह की पीड़ा
2027 में गौरीगंज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के सवाल पर राकेश प्रताप सिंह ने कहाकि इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:42 AM IST
अमेठी: अमेठी के गौरीगंज से सपा के टिकट पर लगातार तीन बार विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह ने भाजपा में शामिल होने का आधिकारिक एलान कर दिया. राकेश प्रताप सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की वज़ह बताते हुए सपा पर तीखा हमला बोला है.
उन्होंने कहा कि जहां राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाएं, रामचरितमानस जलवाई और फड़वाई जाए और राष्ट्र और समाज से ज्यादा जाति और परिवार की चिंता की जाए, वहां राजनीति करना संभव नहीं है.
उन्होंने दावा किया कि उनके करीब 90 फीसदी व्यक्तिगत समर्थक और बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी उनके साथ 14 अक्टूबर को भाजपा की सदस्यता लेंगे. 2027 में गौरीगंज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा.
अमेठी जिले के गौरीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार तीन बार के विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह ने 14 अक्टूबर को भाजपा में शामिल होने की घोषणा किया है.
उन्होंने ईटीवी से बात करते हुए गुरुवार को कहा कि जहां राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाए, जहां रामचरितमानस जलवाई और फड़वाई जाए, जहां राष्ट्र की चिंता ना किया जाए, जाति की चिंता किया जाए, जहां समाज की चिंता ना किया जाए, परिवार की चिंता किया जाए, वहां राजनीति करना संभव नहीं हो सकता है.
उन्होंने आगे कहा कि यही कारण है कि लगभग 3 साल पहले मैंने एक धर्म मंच से गौरीगंज में कहा कि चाहे विधायक रहूं ना रहूं, टिकट रहे ना रहे, राजनीति रहे ना रहे, लेकिन अब इन विक्षिप्त प्राणियों के साथ जो रामचरितमानस जलवाते-फड़वाते हैं, जो तुलसीदास जी की लेखनी पर प्रश्नचिह्न उठाते हैं, जो सनातन को, हिंदू धर्म को एड्स, कैंसर और मलेरिया बताने का काम करते हैं, ऐसे विक्षिप्त लोगों के साथ राजनीति नहीं किया जा सकता.
समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय तक राजनीति के बाद बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें से 90% लोग जो ऐसे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से हमसे संबंध रखते हैं. मैं समाजवादी पार्टी में था, तो वो समाजवादी पार्टी में थे, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे. 90% लोग जो बूथ हरा और जिता सकते हैं, वे लोग जो पोलिंग जिता सकते हैं, वो सब मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे.
राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा यूपी अध्यक्ष और भारत सरकार में मंत्री पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला, कृष्णा पासवान, दारा सिंह चौहान, मयंकेश्वर शरण सिंह, इस तरह से कई राजनीतिक हस्तियों के मौजूदगी में वे बीजेपी की सदस्यता लेंगे.
उन्होंने कहा कि अयोध्या के महापौर जी से भी मैं अनुरोध करुंगा कि वो आएं. इनके साथ विधायक अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी रहेंगे.
राकेश प्रताप सिंह ने आगे कहा कि सपा के पास पीडीए का ना तो पी है ना तो डी ए है. उनके पास केवल परिवार के लोग ही पीडीए है. अभी उत्तर प्रदेश में 10 लोग राज्यसभा गए, जिसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी ने भेजा और 2 समाजवादी पार्टी ने भेजा. भारतीय जनता पार्टी ने जिन 8 को भेजा, उसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं. सभी वर्ग के लोग हैं. उसमें अनुसूचित जाति भी है, उसमें बैकवर्ड भी है, अति पिछड़ा भी है, उसमें ब्राह्मण भी है और क्षत्रिय भी है. वहीं समाजवादी पार्टी ने दो को राज्यसभा के लिए उतारा. इनको तीन भेजना चाहिए था. इनके पास तीन का आंकड़ा था, लेकिन एक इन्होंने समझौता कर लिया.
सपा ने जिन दो लोगों को राज्यसभा भेजा, एक तो अपने चाचा को भेज दिया और दूसरा बड़े उद्योगपति के बेटे को भेज दिया, जो वर्तमान में उनके पिता भी राज्यसभा में हैं, और भारतीय जनता पार्टी से और चार बार से राज्यसभा जा चुके हैं.
उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या इनके पास राज्यसभा भेजने के लिए कोई दलित नहीं था कोई अल्पसंख्यक. सपा बीते तीन बार से राज्यसभा में दो-तीन करके अपने लोग भेज रहे हैं, और अभी तक एक भी अल्पसंख्यक नहीं भेजे हैं. केवल परिवार या उद्योगपति को भेज रहे हैं. इसके पहले जया बच्चन को मुंबई से भेजे, अबकी बार ये गुजरात पहुंच गए, अगली बार हो सकता है तमिलनाडु और केरल तक पहुंच जाएं.
स्वयं के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी तय करेगी. टिकट के लिए संसदीय बोर्ड होता है पार्टी का, वो तय करेगा कि कौन लड़ेगा. लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जो भी लड़ेगा यहां भारतीय जनता पार्टी से, उसको विजय दिलाने में अपना सब कुछ न्योछावर करुंगा,
राकेश प्रताप सिंह पहली बार साल 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे उसके बाद क्रमशः 2017 और 2022 में भी समाजवादी पार्टी की साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे. लगभग डेढ़ दशक तक समाजवादी पार्टी की राजनीति के बाद अब वह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं.