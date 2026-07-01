सपा विधायक कमाल अख्तर का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा; जानें सांसद रुचि वीरा ने क्या दी सफाई
उनका कहना है कि अखिलेश यादव के कहने पर उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 10:55 AM IST
मुरादाबाद: सपा नेता और मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट के विधायक कमाल अख्तर ने विधानमंडल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद लखनऊ से लेकर मुरादाबाद तक सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं.
मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा से अनबन के बाद लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ बैठक के महज कुछ ही दिनों बाद कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनके फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
दरअसल, मुरादाबाद में पीडीए की बैठक में रुचि वीरा की अनदेखी और पार्टी के पोस्टर में उनका फोटो न होने से विवाद छिड़ा था. इसके बाद रुचि वीरा ने इस मुद्दे को खूब हवा दी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से इस मामले में दखल देने की बात कही थी.
कमाल अख्तर ने इस्तीफा क्यों दिया: कमाल अख्तर ने इस्तीफा क्यों दिया? इसकी वजह साफ नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अखिलेश यादव के कहने पर उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है. पार्टी सुप्रीमो का आदेश मानना हमारा कर्तव्य है. इस मामले में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की संसद रुचि वीरा ने कमाल अख्तर के इस्तीफे को उनके आपसी मतभेदों या किसी विवाद की 'जीत-हार' से जोड़ने से साफ इनकार किया है.
रूचि वीरा ने इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर की गई रणनीतिक फेरबदल और प्रशासनिक तैयारी करार दिया है. रुचि वीरा ने पीडीए सम्मेलन में हुई कथित अनुशासनहीनता, सोशल मीडिया पर खुद के भाजपा के संपर्क में होने की अफवाहों और ओम प्रकाश राजभर के बयानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.
इसके बजाय, उन्होंने चर्चा का रुख बदलते हुए राम मंदिर के चंदे में हुई 'चंदा चोरी' के गंभीर आरोप लगाए और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है. इसके साथ ही उन्होंने बिजली संकट, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार को घेरा है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'बाबरी सोच' वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने इसे इतिहास की कम समझ बताया और दावा किया कि आगामी 2027 के चुनाव में मुरादाबाद की सभी 6 सीटें समाजवादी पार्टी ही जीतेगी.
कमाल अख्तर के इस्तीफे और पीडीए सम्मेलन के विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए रुचि वीरा ने संगठनात्मक अनुशासन पर जोर दिया. रुचि वीरा ने स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर कौन सा कार्यकर्ता, विधायक या सांसद क्या जिम्मेदारी निभाएगा, यह पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विशेषाधिकार है.
पिछले दिनों सम्मेलन में फोटो लगाने या आमंत्रण देने को लेकर हुई अनबन को उन्होंने बीता हुआ प्रकरण बताया, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद सुलझा लिया गया था.
रुचि वीरा ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि मीडिया इस सांगठनिक फेरबदल को उनके और कमाल अख्तर के बीच की निजी अदावत से जोड़कर देख रहा है, जबकि यह सब केवल आगामी चुनावों में भाजपा को हराने की रणनीति का हिस्सा है.
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