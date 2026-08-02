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श्रावस्ती में सपा विधायक इंद्राणी वर्मा की कार हादसे का शिकार, नीलगाय से टकराई

श्रावस्ती: भिनगा विधानसभा क्षेत्र की सपा विधायक इंद्राणी वर्मा की फॉर्च्यूनर कार रविवार को बहराइच-लखनऊ मार्ग पर हादसे का शिकार हो गई. अचानक सड़क पर आई नीलगाय से फॉर्च्यूनर की जोरदार टक्कर हो गई. भिड़ंत इतनी तेज थी कि वाहन का अगला हिस्सा काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि हादसे में विधायक समेत कार में सवार सभी चार लोग सुरक्षित रहे.

बताते हैं कि विधायक इन्द्राणी वर्मा लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए जा रही थीं. उनके साथ पति ज्ञान प्रकाश कैराती, चालक समेत कुल चार लोग वाहन में सवार थे. इसी दौरान अचानक एक नीलगाय सड़क पर आ गई. चालक ने वाहन को बचाने का प्रयास किया, लेकिन फॉर्च्यूनर नीलगाय से जा टकराई.

टक्कर के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त कार को सड़क किनारे कराया गया. राहत की बात रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और सभी लोग सुरक्षित रहे.