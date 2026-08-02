श्रावस्ती में सपा विधायक इंद्राणी वर्मा की कार हादसे का शिकार, नीलगाय से टकराई
बहराइच-लखनऊ मार्ग पर अचानक सड़क पर आई नीलगाय से हुई जोरदार भिड़ंत, सभी सुरक्षित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 5:04 PM IST
श्रावस्ती: भिनगा विधानसभा क्षेत्र की सपा विधायक इंद्राणी वर्मा की फॉर्च्यूनर कार रविवार को बहराइच-लखनऊ मार्ग पर हादसे का शिकार हो गई. अचानक सड़क पर आई नीलगाय से फॉर्च्यूनर की जोरदार टक्कर हो गई. भिड़ंत इतनी तेज थी कि वाहन का अगला हिस्सा काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि हादसे में विधायक समेत कार में सवार सभी चार लोग सुरक्षित रहे.
बताते हैं कि विधायक इन्द्राणी वर्मा लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए जा रही थीं. उनके साथ पति ज्ञान प्रकाश कैराती, चालक समेत कुल चार लोग वाहन में सवार थे. इसी दौरान अचानक एक नीलगाय सड़क पर आ गई. चालक ने वाहन को बचाने का प्रयास किया, लेकिन फॉर्च्यूनर नीलगाय से जा टकराई.
टक्कर के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त कार को सड़क किनारे कराया गया. राहत की बात रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और सभी लोग सुरक्षित रहे.
हादसे के बाद विधायक इन्द्राणी वर्मा अपने साथ मौजूद लोगों के साथ दूसरी गाड़ी से लखनऊ के लिए रवाना हो गईं. एक निजी स्कूल के प्रबंधक मशकूर हबीब ने विधायक के लिए दूसरे वाहन की व्यवस्था कराई. विधायक इन्द्राणी वर्मा ने बताया कि सड़क पर अचानक नीलगाय आ जाने के कारण वाहन उससे टकरा गया था. हादसे में सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों, समर्थकों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.
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