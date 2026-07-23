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बाराबंकी में सीएम योगी के आरोपों पर तिलमिलाए सपा विधायक फरीद महफूज किदवई, खोली चिट्ठियों की पोटली

रामनगर विधायक ने बयान किया अपना दर्द, मिलने का समय नहीं देने का आरोप

CM के आरोप पर तिलमिलाए सपा विधायक!
CM के आरोप पर तिलमिलाए सपा विधायक! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 2:20 PM IST

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बाराबंकी: मुख्यमंत्री योगी के बयान के बाद यूपी के बाराबंकी में सियासी पारा गर्म हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों-इशारों में समाजवादी पार्टी के विधायक पर विकास में दिलचस्पी नहीं दिखाने का आरोप लगाया. उसके बाद सपा विधायक ने कहा कि, सरकार विपक्ष के विधायक को नजरअंदाज करने में लगे हैं.

CM के आरोप पर तिलमिलाए सपा विधायक! (Video Credit: ETV Bharat)

सपा विधायक का आरोप: रामनगर से सपा के विधायक फरीद महफूज किदवई ने लोधेश्वर महादेवा धाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और सीएम के आरोरों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने विकास कार्यों के 180 प्रस्ताव भेजे हैं, जिसका उनके पास पूरा लेखा जोखा है लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नही हुई. उन्होंने दावा किया कि महादेवा कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव और बरौलिया में स्थित पारिजात वृक्ष के संरक्षण का प्रस्ताव सबसे पहले उन्होंने ही भेजा था. स्थानीय बुढ़वल चीनी मिल और सूरतगंज में पुल बनाने का प्रस्ताव भी उन्होंने भेजा था, लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ.रामनगर विधायक ने कहा कि अगर उन पर ये आरोप न लगाए जाते तो उन्हें प्रेसवार्ता करने की जरूरत न पड़ती.

सीएम के आरोप के बाद रामनगर विधायक का छलका दर्द
सीएम के आरोप के बाद रामनगर विधायक का छलका दर्द (Photo Credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उन्होंने चार-चार बार समय मांगा लेकिन उन्होंने समय नही दिया. महादेवा के किसी भी सरकारी प्रोग्रामों में उन्हें नहीं बुलाया जाता. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात तो छोड़ दीजिए. यहां तक कि ब्लॉक में होने वाले कार्यक्रमों में भी अधिकारी नहीं बुलाते.- फरीद महफूज किदवई, सपा विधायक, रामनगर

दरअसल बीते सोमवार यानी 20 जुलाई को बाराबंकी के रामनगर विधानसभा में स्थित लोधेश्वर महादेवा धाम पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री ने रामनगर से सपा विधायक फरीद महफूज किदवई पर बिना उनका नाम लिए जमकर हमला बोला था.

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