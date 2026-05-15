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कानपुर में सरकारी स्कूल को लेकर बवाल; सपा विधायक शिलान्यास पर अड़े, पुलिस ने बैठाया पहरा

कानपुर में सरकारी स्कूल को लेकर बवाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के परमट स्थित सरकारी स्कूल के शिलान्यास को लेकर सपा विधायक और कमिश्नरेट पुलिस आमने-सामने आ गई है. इसे लेकर कुछ दिनों पहले आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और भाजपा नेता सुरेश अवस्थी अपने-अपने समर्थकों के साथ एक-दूसरे से भिड़ गए थे. सपा विधायक ने गुरुवार को ही स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम का ऐलान कर दिया था. उधर, कार्यक्रम में किसी तरह की अव्यवस्था न हो, कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने गुरुवार देर रात ही सपा विधायक को कार्यक्रम रद्द करने का पत्र जारी कर दिया. सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज चित्रांशु गौतम का कहना है कि स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम से शहर की कानून-व्यवस्था ना प्रभावित हो, इसके लिए सपा विधायक को नोटिस जारी किया गया है. सपा विधायक को इसकी सूचना भी दी गंई है. सपा विधायक अमिताभ बाजपेई. (Video Credit: ETV Bharat) इतना ही नहीं उनके सपा विधायक के काकादेव स्थित आवास के बाहर और परमट चौराहा पर बैरीकेडिंग करते हुए कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है. शुक्रवार सुबह सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो भी जारी किया है.