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कानपुर में सरकारी स्कूल को लेकर बवाल; सपा विधायक शिलान्यास पर अड़े, पुलिस ने बैठाया पहरा

सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज चित्रांशु गौतम ने बताया कि सपा विधायक को नोटिस जारी किया गया है. सूचना भी दी गंई है.

कानपुर में सरकारी स्कूल को लेकर बवाल.
कानपुर में सरकारी स्कूल को लेकर बवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 11:30 AM IST

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कानपुर: शहर के परमट स्थित सरकारी स्कूल के शिलान्यास को लेकर सपा विधायक और कमिश्नरेट पुलिस आमने-सामने आ गई है. इसे लेकर कुछ दिनों पहले आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और भाजपा नेता सुरेश अवस्थी अपने-अपने समर्थकों के साथ एक-दूसरे से भिड़ गए थे.

सपा विधायक ने गुरुवार को ही स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम का ऐलान कर दिया था. उधर, कार्यक्रम में किसी तरह की अव्यवस्था न हो, कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने गुरुवार देर रात ही सपा विधायक को कार्यक्रम रद्द करने का पत्र जारी कर दिया.

सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज चित्रांशु गौतम का कहना है कि स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम से शहर की कानून-व्यवस्था ना प्रभावित हो, इसके लिए सपा विधायक को नोटिस जारी किया गया है. सपा विधायक को इसकी सूचना भी दी गंई है.

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई. (Video Credit: ETV Bharat)

इतना ही नहीं उनके सपा विधायक के काकादेव स्थित आवास के बाहर और परमट चौराहा पर बैरीकेडिंग करते हुए कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है. शुक्रवार सुबह सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो भी जारी किया है.

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने कहा कि अगर उन्हें पुलिस नहीं जाने देती हैं, तो वह अपने घर से वर्चुअल रूप से स्कूल का शिलान्यास कर देंगे. एक ओर जहां उनके घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात है, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थकों का जमावड़ा भी उनके घर पर लगने लगा है.

UPSIC के अफसर बोले अभी BSA जमीन चिन्हित करेंगे: इस मामले में अब उप्र लघु उद्योग निगम लिमिटेड (UPSIC) की ओर से भी सपा विधायक को पत्र जारी किया गया है.

इसमें विभाग के आला अफसरों ने विधायक से कहा है कि स्कूल के जिन तीन नए कक्षों का निर्माण कार्य कराया जाना है, उसके लिए अभी BSA स्तर से जमीन चिन्हित नहीं हुई है. इस स्थिति में वहां पर न तो कोई निर्माण कार्य कराया जा सकता है, न ही शिलान्यास हो सकता है.

अफसरों की ओर से बताया गया है कि परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में तीन कक्षों के निर्माण कार्य को लेकर 6 मार्च 2026 को 24.99 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति दी गई थी.

इसमें पहली किश्त के रूप में 14.99 लाख रुपए का बजट जारी भी किया गया था, लेकिन कक्षों का निर्माण किस स्थान पर होगा, यह तय न होने की वजह से फिलहाल शिलान्यास कार्यक्रम को रद्द किया गया है.

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