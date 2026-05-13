स्मार्ट स्कूल का शिलान्यास बना सियासी अखाड़ा! आपस में भिड़े सपा विधायक और बीजेपी नेता, जमकर हुआ बवाल
सपा विधायक का आरोप है कि उन्होंने स्कूल की साफ-सफाई के लिए मजदूर भेजे थे, लेकिन सुरेश अवस्थी ने उन्हें भगा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 4:30 PM IST
कानपुर : कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक स्मार्ट स्कूल के शिलान्यास को लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और भाजपा नेता सुरेश अवस्थी के बीच जमकर नोकझोंक हो गई. सपा विधायक का आरोप है कि उन्होंने स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम की साफ-सफाई के लिए बुधवार को मजदूर भेजे थे, लेकिन सुरेश अवस्थी ने उन्हें मारपीट कर वहां से भगा दिया. इस घटना की सूचना मिलते ही सपा विधायक मौके पर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. इस टकराव के बाद पूरे इलाके में भारी राजनीतिक तनाव व्याप्त हो गया है.
घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी कर्नलगंज चित्रांशु गौतम कई थानों की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों से भी सपा विधायक की तीखी बहस हुई. इसके बाद पुलिस, सपा विधायक और उनके समर्थकों को लेकर डीसीपी सेंट्रल के कार्यालय पहुंची, जहां घंटों वार्ता चलती रही. वार्ता के बाद सपा विधायक ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ओर से जांच के आदेश दिए हैं. इस बीच सपा विधायक के समर्थन में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी अपनी पत्नी नसीम सोलंकी के साथ वहां पहुंचे थे.
'सांसद को करने था शिलान्यास'
इधर भाजपा नेता सुरेश अवस्थी ने कहा कि उन्होंने परमट स्थित जर्जर स्कूल को स्मार्ट बनाने के लिए डीएम ऑफिस, बीएसए कार्यालय से लेकर कोर्ट और विधानसभा तक लड़ाई लड़ी है. इसमें भाजपा सांसद ने भी सहयोग दिया है. इसके बाद सांसद के साथ गुरुवार को यहां पूजन होना था, लेकिन यहां सपा विधायक ने आकर खलल डालने का प्रयास किया. इसके बाद हमने पुलिस बुला ली. भाजपा नेता ने सपा विधायक के सभी आरोपों को निराधार बताया. वहीं, सपा विधायक पर कई आरोप भी लगाए. वहीं, इस मामले में डीसीपी सेन्ट्रल अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि इस मामले में पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करेगी और सभी बिंदुओं को देखते हुए जांच की जाएगी.
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