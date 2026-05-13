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स्मार्ट स्कूल का शिलान्यास बना सियासी अखाड़ा! आपस में भिड़े सपा विधायक और बीजेपी नेता, जमकर हुआ बवाल

कानपुर : कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक स्मार्ट स्कूल के शिलान्यास को लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और भाजपा नेता सुरेश अवस्थी के बीच जमकर नोकझोंक हो गई. सपा विधायक का आरोप है कि उन्होंने स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम की साफ-सफाई के लिए बुधवार को मजदूर भेजे थे, लेकिन सुरेश अवस्थी ने उन्हें मारपीट कर वहां से भगा दिया. इस घटना की सूचना मिलते ही सपा विधायक मौके पर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. इस टकराव के बाद पूरे इलाके में भारी राजनीतिक तनाव व्याप्त हो गया है.

आपस में भिड़े सपा विधायक और बीजेपी नेता (Video Credit; ETV Bharat)

घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी कर्नलगंज चित्रांशु गौतम कई थानों की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों से भी सपा विधायक की तीखी बहस हुई. इसके बाद पुलिस, सपा विधायक और उनके समर्थकों को लेकर डीसीपी सेंट्रल के कार्यालय पहुंची, जहां घंटों वार्ता चलती रही. वार्ता के बाद सपा विधायक ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ओर से जांच के आदेश दिए हैं. इस बीच सपा विधायक के समर्थन में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी अपनी पत्नी नसीम सोलंकी के साथ वहां पहुंचे थे.