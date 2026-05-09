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कानपुर में 'स्मार्ट मीटर' को गंगा में किया विसर्जित, सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी बोले- यह ‘स्मार्ट चीटर’ है

कानपुर : आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने स्मार्ट मीटरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया. उन्होंने स्मार्ट मीटर को ड्रैगन का रूप देकर सरसैया घाट पर गंगा में प्रवाहित कर दिया. विधायक ने इस दौरान प्रार्थना की कि यह मीटर अब जनता का पीछा छोड़ दे, क्योंकि लोग बिजली के बढ़े हुए बिलों और बैलेंस की ओवर-बाउंसिंग से बेहद त्रस्त हो चुके हैं.

शहर में स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही ओवर-बिलिंग और यूनिट बाउंस की समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है. विधायक का आरोप है कि इन बढ़े हुए बिलों ने आम जनता, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है. प्रदर्शन के दौरान इसे स्मार्ट मीटर के बजाय स्मार्ट चीटर व्यवस्था करार दिया गया, जो जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है.

विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि भारी विरोध के बाद प्रीपेड व्यवस्था तो हटा ली गई, लेकिन मीटरों से जुड़ी गड़बड़ियां और मनमानी अभी भी जारी है. प्रदर्शनकारियों ने मांग उठाई कि इस जनविरोधी व्यवस्था और ओवर-बिलिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए. साथ ही, पुराने मीटरों को दोबारा लगाने और एक पारदर्शी व वास्तविक बिलिंग प्रणाली लागू करने की जरूरत पर जोर दिया गया है.