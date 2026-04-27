सरेंडर के बाद सहाराः आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके परिवारों से मिले एसपी
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से लातेहार एसपी ने मुलाकात की है.
Published : April 27, 2026 at 6:39 PM IST
लातेहारः जिला एसपी कुमार गौरव ने एक बेहतर पहल करते हुए सोमवार को आत्मसमर्पण करने वाले विभिन्न नक्सली संगठन के पूर्व नक्सलियों और उनके परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान आत्मसमर्पण करने वाले कुल 12 पूर्व नक्सलियों और उनके परिजनों से एसपी ने मुलाकात कर उन्हें मिली सुविधाओं की जानकारी ली.
लातेहार एसपी कुमार गौरव ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों तथा उनके परिजनों को विश्वास दिलाया कि समाज के मुख्य धारा में जुड़कर रहने वाले लोगों को पुलिस हर कदम पर सहयोग करती रहेगी. उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाने में भी आर्थिक सहयोग करने की बात कही.
दरअसल लातेहार जिला में अब तक कुल 51 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है. इनमें छिपादोहर थाना क्षेत्र के कुल 12 नक्सली शामिल हैं. एसपी कुमार गौरव द्वारा सोमवार को छिपादोहर थाना में एक कार्यक्रम आयोजित कर आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों अथवा उनके परिजनों को बुलाया गया.
इस कार्यक्रम के दौरान एसपी कुमार गौरव ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों अथवा उनके परिजनों से बारी-बारी से मुलाकात की और उनका हाल-चाल लिया. एसपी ने नक्सलियों के परिजनों से इस बात की भी जानकारी ली कि सरकार के द्वारा मिलने वाली कौन-कौन सी सुविधा उन्हें वर्तमान समय में मिल पाई है.
एसपी ने कहा कि हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए लोगों को आत्मसमर्पण नीति के तहत मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने अभी कहा कि मुख्य धारा में जुड़कर देश के विकास में योगदान देने वाले लोगों को पुलिस हर कदम पर सहयोग देने को तैयार है.
बच्चों को शिक्षित करने के लिए भी मिलेगा आर्थिक सहयोग
इस कार्यक्रम का दौरान एसपी कुमार गौरव ने उपस्थित हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे लोगों तथा उनके परिजनों को कहा कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें. उन्होंने बताया कि एक बच्चे के शिक्षा के लिए 40 हजार रुपए तक सहयोग दिया जा सकता है. इसके लिए परिजन संबंधित रसीद के साथ आवेदन करें. इसके साथ-साथ एसपी कुमार गौरव ने पुनर्वास नीति के तहत जमीन आवंटन की भी जानकारी ली. पुलिस अधीक्षक के इस पहल से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों तथा उनके परिजनों में प्रसन्नता देखी गई.
मुख्य धारा में रहकर करें देश के विकास में योगदान- एसपी
एसपी कुमार गौरव ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे लोगों तथा उनके परिजनों की स्थिति से अवगत होना था. उन्होंने कहा कि लातेहार जिला में जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें पुलिस हर कदम पर सहयोग करती है. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकारी प्रावधान के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं भी प्रदान करवाना पुलिस का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो दो-तीन नक्सली बचे हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि आत्मसमर्पण कर दें.
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