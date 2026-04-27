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सरेंडर के बाद सहाराः आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके परिवारों से मिले एसपी

लातेहारः जिला एसपी कुमार गौरव ने एक बेहतर पहल करते हुए सोमवार को आत्मसमर्पण करने वाले विभिन्न नक्सली संगठन के पूर्व नक्सलियों और उनके परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान आत्मसमर्पण करने वाले कुल 12 पूर्व नक्सलियों और उनके परिजनों से एसपी ने मुलाकात कर उन्हें मिली सुविधाओं की जानकारी ली.

लातेहार एसपी कुमार गौरव ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों तथा उनके परिजनों को विश्वास दिलाया कि समाज के मुख्य धारा में जुड़कर रहने वाले लोगों को पुलिस हर कदम पर सहयोग करती रहेगी. उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाने में भी आर्थिक सहयोग करने की बात कही.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

दरअसल लातेहार जिला में अब तक कुल 51 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है. इनमें छिपादोहर थाना क्षेत्र के कुल 12 नक्सली शामिल हैं. एसपी कुमार गौरव द्वारा सोमवार को छिपादोहर थाना में एक कार्यक्रम आयोजित कर आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों अथवा उनके परिजनों को बुलाया गया.

इस कार्यक्रम के दौरान एसपी कुमार गौरव ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों अथवा उनके परिजनों से बारी-बारी से मुलाकात की और उनका हाल-चाल लिया. एसपी ने नक्सलियों के परिजनों से इस बात की भी जानकारी ली कि सरकार के द्वारा मिलने वाली कौन-कौन सी सुविधा उन्हें वर्तमान समय में मिल पाई है.

एसपी ने कहा कि हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए लोगों को आत्मसमर्पण नीति के तहत मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने अभी कहा कि मुख्य धारा में जुड़कर देश के विकास में योगदान देने वाले लोगों को पुलिस हर कदम पर सहयोग देने को तैयार है.