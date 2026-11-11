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नक्सलवाद खात्मे के बाद बस्तर में विकास, सुकमा से उठी बदलाव की तस्वीर, संवर रहा लोगों का जीवन

नक्सलवाद अंत के बाद सुकमा में हो रहा विकास ( ETV BHARAT )

सुकमा: दशकों तक नक्सलवाद, हिंसा और असुरक्षा की चुनौतियों से जूझने वाले बस्तर संभाग में अब तेजी से विकास हो रहा है. कभी बंदूक की आवाज और भय के साये से पहचाने जाने वाले बस्तर में बदलाव की बयार बह रही है. पूरे बस्तर अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य क्षेत्र में विकास हो रहा है. सुकमा पुलिस भी जिले में विकास को लेकर योगदान दे रही है.

बस्तर में विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता बदलाव की कहानी केवल सुकमा जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर सहित पूरे संभाग के भविष्य से जुड़ी है. इन क्षेत्रों के अंदरूनी गांवों तक शासन-प्रशासन की पहुंच मजबूत करना, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना आने वाले समय की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है.