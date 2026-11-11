नक्सलवाद खात्मे के बाद बस्तर में विकास, सुकमा से उठी बदलाव की तस्वीर, संवर रहा लोगों का जीवन
बस्तर से नक्सलवाद का अंत हो चुका है. सुकमा जिला प्रशासन जिले में विकास का कार्य कर रही है. नवीन कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 3:47 PM IST
सुकमा: दशकों तक नक्सलवाद, हिंसा और असुरक्षा की चुनौतियों से जूझने वाले बस्तर संभाग में अब तेजी से विकास हो रहा है. कभी बंदूक की आवाज और भय के साये से पहचाने जाने वाले बस्तर में बदलाव की बयार बह रही है. पूरे बस्तर अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य क्षेत्र में विकास हो रहा है. सुकमा पुलिस भी जिले में विकास को लेकर योगदान दे रही है.
बस्तर में विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता
बदलाव की कहानी केवल सुकमा जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर सहित पूरे संभाग के भविष्य से जुड़ी है. इन क्षेत्रों के अंदरूनी गांवों तक शासन-प्रशासन की पहुंच मजबूत करना, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना आने वाले समय की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है.
भय के माहौल से विश्वास के वातावरण की ओर
नक्सलवाद के लंबे दौर में बस्तर के कई अंदरूनी गांवों में सड़क, बिजली, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बेहद चुनौतीपूर्ण रही. भौगोलिक दुर्गमता और असुरक्षा के कारण ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी.
अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने और प्रशासनिक पहुंच बढ़ने के साथ इन क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को विस्तार देने पर जोर दिया जा रहा है.बस्तर और सुकमा में सड़क और पुलों का विस्तार हो रहा है. परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता तथा मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विकास किया जा रहा है. जिससे पूरा बस्तर अंचल विकास से जुड़ रहा है.
बस्तर में शांति और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकल रहे अंदरूनी गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना हमारा लक्ष्य है. हमारी कोशिश है कि हर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे. स्थानीय युवाओं को रोजगार और महिलाओं को आत्मनिर्भरता के अवसर मिलें- मयंक गुर्जर, एसपी, सुकमा
शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के बदलेगी तस्वीर
बस्तर के भविष्य की सबसे मजबूत नींव शिक्षा और स्वास्थ्य है. अंदरूनी इलाकों में विद्यालयों, आवासीय शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर है. वहीं हाट-बाजार क्लीनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का माध्यम बन रही है. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नियमित जांच, टीकाकरण और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता से ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं.
जल,जंगल, जमीन से खुल रहा आत्मनिर्भरता का रास्ता
बस्तर की असली ताकत उसकी प्राकृतिक संपदा और समृद्ध आदिवासी संस्कृति है. इमली, महुआ, तेंदूपत्ता, लाख, शहद, कोदो-कुटकी, हल्दी और बांस जैसी स्थानीय उपज को बेहतर बाजार और उचित मूल्य दिलाने के प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे सकते हैं. महिलाओं और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प से जोड़कर आत्मनिर्भरता की राह तैयार करने की दिशा में प्रशासन आगे बढ़ रहा है.
बंदूक की जगह किताब, भय की जगह विश्वास, पलायन की जगह रोजगार और उपेक्षा की जगह सम्मान यही उस नए बस्तर की परिकल्पना है, जिसकी उम्मीद आज पूरा संभाग कर रहा है. सुकमा भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है- मयंक गुर्जर, एसपी, सुकमा
पर्यटन और रोजगार से खुलेगा समृद्धि का द्वार
चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़, कुटुमसर की गुफाएं, अबूझमाड़ के प्राकृतिक क्षेत्र और बस्तर की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति पर्यटन की अपार संभावनाएं समेटे हुए हैं. सुरक्षित वातावरण, बेहतर सड़क और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं.
विकास की राह पर बढ़ रहा नया बस्तर
सुकमा पुलिस के इस संदेश का व्यापक अर्थ यही है कि शांति की सफलता तभी सार्थक होगी, जब उसका लाभ अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा. बस्तर के आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, रोजगार और बेहतर जीवन के अवसर मिलें, यही विकास की असली उपलब्धि होगी.