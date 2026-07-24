सपा महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष सीमा राजभर ने ओपी राजभर पर साधा निशाना, कही ये बात
गाजीपुर से निकाली साइकिल यात्रा, अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी बंद करने की नसीहत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 10:13 AM IST
गाजीपुर: समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के दौरान महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा राजभर ने प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ओमप्रकाश राजभर एक महिला से डर गए हैं. अगर उनमें हिम्मत है तो समाजवादी महिलाओं और अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी बंद करें.
जब तक वह ऐसा नहीं करेंगे, हम उनके एक-एक पोल खोलते रहेंगे. राजभर समाज की हर बस्ती में साइकिल यात्रा निकालकर लोगों को बताएंगे कि मंत्री ने समाज के साथ क्या किया है और जनता उनसे हिसाब मांगेगी.
उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए. सीमा राजभर ने कहा कि साइकिल यात्रा की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अगर अनुमति मिलती तो सैकड़ों साइकिलें सड़क पर उतरतीं. उनका आरोप था कि योगी सरकार के दबाव में उन्हें रोका जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के सहयोगी मंत्री को कार्यक्रम की अनुमति मिल जाती है, लेकिन विपक्ष की यात्रा पर रोक लगा दी जाती है.
सीमा राजभर ने अपने बयान को और आक्रामक बनाते हुए कहा कि झांसी की रानी अकेले लड़ने के लिए काफी थीं, उसी तरह हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं. यह साइकिल यात्रा जारी रहेगी और ओमप्रकाश राजभर को गाजीपुर की राजनीति से खदेड़कर वहीं भेजेंगे, जहां उनकी पैदाइश हुई है.