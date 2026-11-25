पीडीए की परिभाषा को लेकर कंफ्यूज है सपा नेतृत्व: पंकज सिंह
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह का सपा पर तीखा हमला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:50 PM IST
फर्रुखाबाद: विधानसभा चुनाव 2027 के मद्दे नजर भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में उतर चुकी है, इसी क्रम में बुधवार को संगठनात्मक बैठक के बहाने चुनावी तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां पदाधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव पर बिंदुवार चर्चा की.
बैठक के बाद पंकज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए रहा कि 2027 में सौ प्रतिशत भाजपा जीत दर्ज करेगी, उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बात करते हुए कहा कि उनका गठबंधन होना-न होना यह भाजपा का विषय नहीं है. फिलहाल, कार्यकर्ताओं और जनता के विश्वास से यूपी में तीसरी बार सरकार बनाना हमारा विषय है.
उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस के बीच खीच-तान कोई नई बात नही है. हर बार इनका यही होता है. अभी तो बात चल रही है, होती है कि नहीं होती है, यह भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है. भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास पर तीसरी बार सरकार बनाएगी.
पंकज सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि वह पीडीए की परिभाषा को लेकर खुद कंफ्यूज है. लाभ-हानि देखकर बदलते रहते हैं. पहले तो वह पीडीए की परिभाषा को ही तय करें कि वो किसकी बात कर रहे हैं. विपक्ष के विषय पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान भी नहीं देती. पार्टी हमारी जीतेगी, सरकार बनेगी.
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