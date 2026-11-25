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पीडीए की परिभाषा को लेकर कंफ्यूज है सपा नेतृत्व: पंकज सिंह

पीडीए की परिभाषा को लेकर कंफ्यूज है सपा नेतृत्व ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: विधानसभा चुनाव 2027 के मद्दे नजर भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में उतर चुकी है, इसी क्रम में बुधवार को संगठनात्मक बैठक के बहाने चुनावी तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां पदाधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव पर बिंदुवार चर्चा की.

बैठक के बाद पंकज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए रहा कि 2027 में सौ प्रतिशत भाजपा जीत दर्ज करेगी, उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बात करते हुए कहा कि उनका गठबंधन होना-न होना यह भाजपा का विषय नहीं है. फिलहाल, कार्यकर्ताओं और जनता के विश्वास से यूपी में तीसरी बार सरकार बनाना हमारा विषय है.