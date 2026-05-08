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बरेली में सपा का प्रदर्शन, गन्ना बकाया भुगतान समेत 11 मांगों को लेकर दिया धरना, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार के नेतृत्व में सपा नेताओं और किसानों ने चौकी चौराहे पर महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे सांकेतिक धरना दिया.

बरेली में सपा का सांकेतिक प्रदर्शन.
बरेली में सपा का सांकेतिक प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 5:23 PM IST

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Updated : May 8, 2026 at 6:20 PM IST

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बरेली : किसानों की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर आई. पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार के नेतृत्व में सपा नेताओं और किसानों ने पदयात्रा निकालकर चौकी चौराहे पर महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे सांकेतिक धरना दिया. इस दौरान गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान, स्कूल बंदी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया.

सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के बाद मंडल आयुक्त को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन उप मंडल आयुक्त को सौंपा गया, जिसमें किसानों के बकाया भुगतान समेत कई समस्याओं के समाधान की मांग की गई. पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कहा कि जिले का किसान आर्थिक संकट से गुजर रहा है.

सपा का सांकेतिक प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाया कि नवाबगंज स्थित ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड चीनी मिल पर किसानों का करीब 72 करोड़ रुपये और बहेड़ी की केसर शुगर मिल पर लगभग 130 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है. समय पर भुगतान न मिलने से किसान अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं. आवारा पशुओं की समस्या ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

किसान रातभर खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं, बावजूद फसलें सुरक्षित नहीं हैं. धरने में मौजूद सपा नेता डॉ. अनीस बेग ने कहा कि नवाबगंज चीनी मिल बंद होने से किसान असमंजस की स्थिति में हैं और उन्हें अपने बकाया भुगतान की चिंता सता रही है. उन्होंने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, राशन वितरण में अनियमितता और सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा भी उठाया.

सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि गन्ना किसानों का भुगतान समयबद्ध तरीके से नहीं किया गया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को तहसील स्तर से प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा. ज्ञापन में नवाबगंज क्षेत्र के 156 प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने के फैसले का भी विरोध किया गया. सपा नेताओं का कहना है कि इससे गरीब और किसान परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी.

इसके अलावा धान खरीद में गड़बड़ी, सरकारी आवास आवंटन में भ्रष्टाचार और राजस्व विभाग में वरासत दर्ज करने के नाम पर अवैध वसूली रोकने की भी मांग उठाई गई. प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष सुभलेश यादव, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, इंजीनियर अनीश अहमद, महिपाल सिंह यादव, संजीव यादव, गुड्डू यादव सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे.

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Last Updated : May 8, 2026 at 6:20 PM IST

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