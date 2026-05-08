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बरेली में सपा का प्रदर्शन, गन्ना बकाया भुगतान समेत 11 मांगों को लेकर दिया धरना, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

बरेली में सपा का सांकेतिक प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )