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वाराणसी में महंगाई के खिलाफ सपा नेताओं का हल्ला बोल

वाराणसी में महंगाई के खिलाफ सपा नेताओं का हल्ला बोल ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: देश में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. चीनी के बढ़े रेट और सब्जियों की बढ़ी कीमतों ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है. यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है. आज वाराणसी की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उतरकर महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया.

वाराणसी में SP का विरोध प्रदर्शन (VIDEO Credit; ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाथों में सब्जियों की माला, चीनी, दाल और अन्य सामग्री लेकर प्रधानमंत्री जन संपर्क कार्यालय की तरफ कूंच किया ही था कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया. पुलिस और पार्टी नेताओं में बीच नोंकझोंक भी हुई, इसके बाद समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री ने पुलिस वालों के हाथों में राखी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया और महंगाई कम करने की मांग की.

इस संबंध में समाजवादी पार्टी की नेत्री रीबू श्रीवास्तव ने कहा कि आज पूरे देश में कमर तोड़ महंगाई है. लोगों के सामने खाने का संकट है, रक्षाबंधन और दीपावली जैसे बड़े पर्व के पहले एथेनॉल के नाम पर चीनी का दाम बढ़ा दिया गया, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है.