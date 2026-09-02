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जमीन कब्जा करने के आरोप में सपा नेता जफर अमीन हिरासत में

सपा के जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम का पुलिस पर बड़ा आरोप

सपा नेता जफर अमीन हिरासत में
सपा नेता जफर अमीन हिरासत में (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 8:21 PM IST

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गोरखपुर: शहर में सरकारी जमीन पर कब्जा और मारपीट के आरोप में सपा नेता जफर अमीन और सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी समेत 3 लोगों पर राजघाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही जफर अमीन को हिरासत में लिया है. आरोप है कि सपा नेता जफर अमीन अपने सहयोगी शब्बीर कुरैशी समेत 10-12 लोगों के साथ मंगलवार को खोखर टोला में जमीन कब्जा करने पहुंचे थे.

एसपी सिटी निमिष पाटिल (Photo Credit; ETV Bharat)

दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया तो, दोनों पक्षों में कहासुनी-नोकझोंक व मारपीट हुई, जिसके बाद खोखर टोला निवासी शहाना खातून की तहरीर पर राजघाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जफर अमीन और शब्बीर कुरैशी समेत अन्य को हिरासत में ले लिया. इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.


जफर अमीन डक्कू आजम खान के करीबी माने जाते हैं, वह गोरखपुर ग्रामीण सीट से 1991 और 2012 में दो बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. सपा के जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी मौके पर मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद, पुलिस उनको एक बड़े अपराधी की तरह तलाश कर रही है, हालांकि वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी वहां मौजूद हैं.

जमीन पर काबिज शहाना खातून ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह खोखर टोला स्थित मकान में करीब 70 वर्षों से रह रही हैं, उनका दावा है कि मकान डीह की आराजी संख्या 91 पर बना है. उक्त जमीन पूर्व जमींदार वल्लभदास की थी, उन्होंने उनके पूर्वजों को मकान बना कर रहने के लिए दिया था. महिला का आरोप है कि वर्ष 2023 में सपा नेता जफर अमीन डक्कू ने उनके मकान के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था.

इसके बाद मंगलवार 1 सितंबर को डक्कू, शब्बीर कुरैशी और उनके समर्थक दोबारा मौके पर पहुंचे और बचे हुए हिस्से पर भी कब्जा करने का प्रयास करने लगे, उसने इसका विरोध किया तो मार पीट की. महिला ने तहरीर में बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जमीन पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे दोबारा किसी तरह के कब्जे या विवाद की स्थिति न बने. राजस्व विभाग को जमीन के अभिलेखों और दोनों पक्षों के दावों की जांच के निर्देश दिए गए हैं.

इस मामले में एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. जो भी नतीजे निकलेंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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