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वाराणसी में रविदास पार्क के पास जलभराव; सीवर में उतरे सपा नेता, सरकार के खिलाफ नारेबाजी

सीवर के पानी में उतरे सपा नेता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास पार्क के पास मुख्य सड़क मार्ग पर पिछले कई दिनों से जमा बरसात का पानी अब तक नहीं निकल पाया है. यह लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. सीवर का गंदा पानी भी सड़क पर जमा होने से स्थिति और गंभीर हो गई है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, दोपहिया वाहन चालकों और टोटो चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर विकास के नाम पर लोगों को ठगे जाने की बात कर रही है. सपा नेता ने इसी भरे हुए गंदे पानी में बाकायदा स्नान करके और नगर निगम की गाड़ियों के आगे लेट कर अपना विरोध दर्ज कराया. यह मार्ग सीर गोवर्धनपुर गेट से लौटूवीर बाईपास की ओर जाता है. आगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय, ट्रॉमा सेंटर और आईआईटी बीएचयू की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों में शामिल है. ऐसे में इस सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पानी जमा होने और सड़क की स्थिति खराब होने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है. वाराणसी में सपा का विरोध प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat) स्थानीय लोगों के मुताबिक, सड़क पर पानी और गंदगी के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते. आए दिन राहगीर और दोपहिया वाहन चालक गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं. टोटो के पलटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. जलजमाव के कारण स्कूली बच्चों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है. कई बार सड़क से गुजरने वाले लोगों के ऊपर वाहनों के पहियों से सीवर का गंदा पानी उछलकर पड़ जाता है. सड़क पर जलजमाव और सीवर के पानी की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अमन यादव ने शनिवार को अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. अमन यादव सड़क पर जमा गंदे पानी में उतर गए और उसी पानी से स्नान कर अपना विरोध दर्ज कराया.