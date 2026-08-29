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वाराणसी में रविदास पार्क के पास जलभराव; सीवर में उतरे सपा नेता, सरकार के खिलाफ नारेबाजी

आरोप है कि लंबे समय से पानी जमा होने और सड़क की स्थिति खराब होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है.

सीवर के पानी में उतरे सपा नेता.
सीवर के पानी में उतरे सपा नेता. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 1:43 PM IST

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वाराणसी: सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास पार्क के पास मुख्य सड़क मार्ग पर पिछले कई दिनों से जमा बरसात का पानी अब तक नहीं निकल पाया है. यह लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. सीवर का गंदा पानी भी सड़क पर जमा होने से स्थिति और गंभीर हो गई है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, दोपहिया वाहन चालकों और टोटो चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर विकास के नाम पर लोगों को ठगे जाने की बात कर रही है. सपा नेता ने इसी भरे हुए गंदे पानी में बाकायदा स्नान करके और नगर निगम की गाड़ियों के आगे लेट कर अपना विरोध दर्ज कराया.

यह मार्ग सीर गोवर्धनपुर गेट से लौटूवीर बाईपास की ओर जाता है. आगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय, ट्रॉमा सेंटर और आईआईटी बीएचयू की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों में शामिल है.

ऐसे में इस सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पानी जमा होने और सड़क की स्थिति खराब होने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है.

वाराणसी में सपा का विरोध प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सड़क पर पानी और गंदगी के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते. आए दिन राहगीर और दोपहिया वाहन चालक गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं. टोटो के पलटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. जलजमाव के कारण स्कूली बच्चों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है.

कई बार सड़क से गुजरने वाले लोगों के ऊपर वाहनों के पहियों से सीवर का गंदा पानी उछलकर पड़ जाता है. सड़क पर जलजमाव और सीवर के पानी की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अमन यादव ने शनिवार को अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. अमन यादव सड़क पर जमा गंदे पानी में उतर गए और उसी पानी से स्नान कर अपना विरोध दर्ज कराया.

अमन यादव ने कहा कि इस मार्ग की बदहाली को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ. प्रदर्शन के दौरान नगर निगम की गंदगी साफ करने वाली बड़ी गाड़ी जब सड़क से गुजर रही थी, तब अमन यादव उसके सामने लेट गए. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की भारी-भरकम गाड़ियों के लगातार आवागमन से सड़क की स्थिति और खराब हो रही है.

अमन यादव ने कहा कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर नगर निगम के बड़े वाहनों का इस मार्ग से आवागमन रोकने की मांग की, लेकिन इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम के भारी वाहनों का आवागमन बंद नहीं हुआ और सड़क पर जलनिकासी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चक्का जाम और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.

अमन यादव ने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस स्थान पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समरसता यात्रा का शुभारंभ किया था, उसी स्थान के आसपास आज सीवर का गंदा पानी जमा है. उन्होंने कहा कि यह तस्वीर विकास और साफ-सफाई के दावों पर सवाल खड़े करती है.

उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभाग द्वारा आनन-फानन में सड़क का निर्माण कराया गया था. सड़क निर्माण के दौरान सड़क के नीचे मौजूद सीवर चैंबर और मैनहोल कथित तौर पर ढंक गए, जिसके कारण पानी की निकासी प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि यदि जलनिकासी की उचित व्यवस्था होती तो बारिश के बाद सड़क पर इस तरह कई दिनों तक पानी जमा नहीं रहता.

सपा नेता अमन यादव ने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, महापौर और संबंधित विभाग के अधिकारियों से सड़क का निरीक्षण कर तत्काल जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पहले सड़क पर जमा पानी और सीवर के गंदे पानी को हटाया जाए तथा इसके बाद सड़क पर बने गड्ढों को दुरुस्त कराया जाए.

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