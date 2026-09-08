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गोरखपुर में व्यापारी मंडलीय सम्मलेन; सपा नेता बोले- "पीड़ित और दुखी व्यापारी एसोसिएशन बना चुका है"

समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंगलवार को व्यापारी मंडलीय सम्मलेन को संबोधित किया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 10:48 PM IST

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गोरखपुर : सपा व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल ने मंगलवार को व्यापारी मंडलीय सम्मलेन को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि अपराध, व्यापारियों के उत्पीड़न, जीएसटी और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को कठघरे में खड़ा किया.

समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष (Video credit: ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि PDA का फुल फार्म पीड़ित, दुखी व्यापारी, एसोसिएशन है. उन्होंने कहा कि जितनी पीड़ित और दुखी व्यापारी है वह एसोसिएशन बना चुका है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के साथ आ चुका है.

आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में एनकाउंटर की राजनीति हुई है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई का पैमाना अलग-अलग क्यों दिखाई देता है? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि हर वर्ग, हर समाज और हर तबके को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है.

उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी के नाम पर व्यापारियों पर लगातार दबाव बढ़ाया गया है. कोरोना काल में जब व्यापारी पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस समय सरकार की नीतियों ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया.

उन्होंने दावा किया कि आज व्यापारी वर्ग भाजपा सरकार से परेशान है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देने के लिए तैयार है. गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल पर भी उन्होंने तंज कसा. उन्होंने दावा किया कि 2027 का चुनाव भाजपा बनाम जनता का चुनाव होगा और समाजवादी पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है.



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