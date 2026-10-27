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वाराणसी में नगर निगम की गाड़ी के सामने लेटे सपा नेता; संकरे रास्ते से बड़े ट्रक ले जाने पर बवाल

वाराणसी में नगर निगम की गाड़ी के सामने लेटे सपा नेता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर के पास संकरे रास्ते से नगर निगम की बड़ी कूड़ा गाड़ियों के आवागमन को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश सड़क पर दिखाई देने लगा है. अधिकारियों की ओर से समस्या का समाधान करने के लिए मांगी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जब बड़े ट्रकों का गुजरना बंद नहीं हुआ, तो सपा नेता ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया.

सपा नेता अमन यादव नगर निगम की कूड़ा गाड़ी के सामने सड़क पर लेट गए और संकरे रास्ते से भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने भी प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई है.

दो सप्ताह बाद भी नहीं निकला समाधान: वार्ड नंबर 23 स्थित सीर गोवर्धनपुर का यह मार्ग संत रविदास मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों में शामिल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ता संकरा होने के कारण यहां से नगर निगम की बड़ी कूड़ा गाड़ियों का गुजरना हमेशा परेशानी का कारण बना रहता है. सपा नेता अमन यादव. (Video Credit: ETV Bharat) भारी वाहनों के आवागमन से राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है. सपा नेता अमन यादव ने कहा कि इस समस्या को लेकर जब नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई, तो उन्होंने संकरे मार्ग से बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद कराने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था. क्षेत्रीय जनता ने अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का अवसर देते हुए दो सप्ताह की मोहलत दी. लोगों को उम्मीद थी कि निर्धारित समय में वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी और संकरे रास्ते से बड़े ट्रकों का गुजरना बंद हो जाएगा. समय सीमा बीतने के बाद भी स्थिति में बदलाव नहीं आया. कूड़ा गाड़ियों का आवागमन जारी रहने से लोगों का धैर्य जवाब देने लगा.