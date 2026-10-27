वाराणसी में नगर निगम की गाड़ी के सामने लेटे सपा नेता; संकरे रास्ते से बड़े ट्रक ले जाने पर बवाल
भारी वाहनों के आवागमन से राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:38 AM IST
वाराणसी: सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर के पास संकरे रास्ते से नगर निगम की बड़ी कूड़ा गाड़ियों के आवागमन को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश सड़क पर दिखाई देने लगा है. अधिकारियों की ओर से समस्या का समाधान करने के लिए मांगी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जब बड़े ट्रकों का गुजरना बंद नहीं हुआ, तो सपा नेता ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया.
सपा नेता अमन यादव नगर निगम की कूड़ा गाड़ी के सामने सड़क पर लेट गए और संकरे रास्ते से भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने भी प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई है.
दो सप्ताह बाद भी नहीं निकला समाधान: वार्ड नंबर 23 स्थित सीर गोवर्धनपुर का यह मार्ग संत रविदास मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों में शामिल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ता संकरा होने के कारण यहां से नगर निगम की बड़ी कूड़ा गाड़ियों का गुजरना हमेशा परेशानी का कारण बना रहता है.
भारी वाहनों के आवागमन से राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है.
सपा नेता अमन यादव ने कहा कि इस समस्या को लेकर जब नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई, तो उन्होंने संकरे मार्ग से बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद कराने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था. क्षेत्रीय जनता ने अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का अवसर देते हुए दो सप्ताह की मोहलत दी.
लोगों को उम्मीद थी कि निर्धारित समय में वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी और संकरे रास्ते से बड़े ट्रकों का गुजरना बंद हो जाएगा. समय सीमा बीतने के बाद भी स्थिति में बदलाव नहीं आया. कूड़ा गाड़ियों का आवागमन जारी रहने से लोगों का धैर्य जवाब देने लगा.
टोल टैक्स बचाने के लिए ट्रक ले जाने का आरोप: अमन यादव ने आरोप लगाया कि टोल टैक्स बचाने के लिए बड़े ट्रकों को गांव के संकरे रास्ते से गुजारा जा रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ ट्रक चालकों के शराब पीकर वाहन चलाने की शिकायतें सामने आई हैं.
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. स्थानीय लोगों की मांग है कि मामले की जांच कराई जाए और यदि कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
ग्रामीणों का कहना है कि संकरी सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही से कभी भी दुर्घटना हो सकती है. यदि सामने से कोई दूसरा वाहन या पैदल राहगीर आ जाए, तो रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता.
लोगों का सवाल है कि जब अधिकारियों को समस्या की जानकारी है और समाधान के लिए समय भी दिया जा चुका है, तो फिर अब तक प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए. अमन यादव ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत हित की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी है.
उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिक लंबे समय से इस समस्या से परेशान हैं. अधिकारियों को पर्याप्त समय देने के बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई, तो विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा. अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने के लिए समय मांगा था और क्षेत्रीय लोगों ने भी उन्हें दो सप्ताह का समय दिया, लेकिन इसके बाद भी गाड़ियों का आना-जाना जारी है.
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