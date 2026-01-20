ETV Bharat / state

माघ मेले को लेकर शिवपाल यादव का हमला, कहा- योगी सरकार अव्यवस्था दूर नहीं कर रही; फोकस सिर्फ प्रचार-प्रसार पर

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा. ( ETV Bharat )

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारे पर प्रयागराज का प्रशासन माघ मेले में आये संतों का अपमान कर रहा है. माघ मेले में 13 अखाड़े सरकार नहीं सम्हाल पा रही है. उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए महाकुंभ के दौरान तमाम लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने आज तक उनका आंकड़े को भी सार्वजनिक नहीं किए. सरकार प्रचार प्रसार ज्यादा करती है, लेकिन व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रही है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा. (ETV Bharat) सपा नेता शिवपाल सिंह यादव सोमवार रात फिरोजाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने जसराना के झपरा गांव पहुंच कर दिवंगत पूर्व डीजीसी सुरेंद्र सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान वह मीडिया से भी रूबरू होते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए. इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार उनके निशाने पर रही.