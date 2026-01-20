ETV Bharat / state

माघ मेले को लेकर शिवपाल यादव का हमला, कहा- योगी सरकार अव्यवस्था दूर नहीं कर रही; फोकस सिर्फ प्रचार-प्रसार पर

सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने माघ मेले में यूपी सरकार की कमियां गिनाईं. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहाकि ये सरकार की नाकामी है.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:32 AM IST

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है.

उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारे पर प्रयागराज का प्रशासन माघ मेले में आये संतों का अपमान कर रहा है. माघ मेले में 13 अखाड़े सरकार नहीं सम्हाल पा रही है.

उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए महाकुंभ के दौरान तमाम लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने आज तक उनका आंकड़े को भी सार्वजनिक नहीं किए. सरकार प्रचार प्रसार ज्यादा करती है, लेकिन व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रही है.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा. (ETV Bharat)

सपा नेता शिवपाल सिंह यादव सोमवार रात फिरोजाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने जसराना के झपरा गांव पहुंच कर दिवंगत पूर्व डीजीसी सुरेंद्र सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस दौरान वह मीडिया से भी रूबरू होते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए. इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार उनके निशाने पर रही.

प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन पर बैठने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेला में संतों का अपमान अव्यवस्था का नतीजा है. सरकार व्यवस्थाओं की बजाय प्रचार-प्रसार पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

उन्होंने कहा कि कुंभ का मेला हो या फिर माघ मेला, ऐसे आयोजन समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हुए है, लेकिन ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं देखी. समाजवादी सरकार में बेहतरीन व्यवस्थाएं रहीं है.

उन्होंने कहा कि सरकार संतों का अपमान कर रही है. पिछले साल जो महाकुंभ आयोजित हुआ था, उसमें कितने श्रद्धालु आए. यह आंकड़ा तो सरकार के पास है, लेकिन उसमें भगदड़ के दौरान कितने लोग मारे गए, इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है.

​निर्वाचन प्रक्रिया के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि बीएलओ द्वारा वोट घटाने-बढ़ाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने जोर दिया कि फर्जी वोट नहीं बनने चाहिए और सपा कार्यकर्ता इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं.

उन्होंने बताया कि 'फॉर्म 6' की प्रक्रिया चल रही है और सपा इसे सही कराने के लिए संघर्ष कर रही है.

​वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर विवाद और अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने और एआई द्वारा निर्मित तस्वीरों के दावों पर उन्होंने फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

