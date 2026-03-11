ETV Bharat / state

सपा नेता शैलेश पटेल की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क; DM के आदेश पर हुई कार्रवाई

मिर्जापुर में उपजिलाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई.

सपा नेता शैलेश पटेल की संपत्ति कुर्क
सपा नेता शैलेश पटेल की संपत्ति कुर्क (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: जिला अधिकारी के आदेश पर उपजिलाधिकारी व पुलिस प्रशासन की टीम ने समाजवादी पार्टी के मड़िहान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष शैलेश पटेल पर बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने शैलेश पटेल के अवैध रूप से अर्जित की गई 15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया है.

पुलिस के मुताबिक, ददरा थाना राजगढ़ जनपद मिर्जापुर के रहने वाले शैलेश पटेल पर एससी एसटी गैंगस्टर एक्ट सहित कुल चार मुकदमे दर्ज है. जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर मंगलवार को उपजिलाधिकारी मड़िहान अनेग सिंह की उपस्थिति में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. इस दौरान राजगढ़ थाना प्रभारी वेद प्रकाश पाण्डेय, मड़िहान थाना प्रभारी बालमुकुन्द मिश्रा, संनगगर थाना प्रभारी राजेश राम औए अहरौरा थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा टीम मौके पर मौजूद रही.

टीम ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत गैंग लीडर शैलेश पटेल अवैध रूप से अर्जित की गई 15 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क किया. इसमें अवैध रूप से अर्जित की गई ग्रामसभा राजगढ़ थाना राजगढ़ तहसील मड़िहान में 33.038 हेक्टेयर व ग्राम ददरा सक्तेशगढ़ थाना राजगढ़ तहसील मड़िहान में 0.5690 हेक्टेयर जमीन शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है.

सीओ ऑपरेशन दीपशिखा ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत शैलेश पटेल के खिलाफ उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 15 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है. गैंगस्टर लीडर पर मड़िहान थाने में कुल चार मुकदमा दर्ज है.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही! मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा, नाराज परिजनों ने किया हंगामा

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में दीवार गिरने से मलबे में दबी बुजुर्ग महिला की मौत, हमीरपुर में नदी में डूबे किशोर, 1 की मौत

TAGGED:

MIRZAPUR NEWS
सपा नेता शैलेश पटेल
SP LEADER SHAILESH PATEL
SHAILESH PATEL PROPERTY ATTACHED
MIRZAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.