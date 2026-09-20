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ओमप्रकाश राजभर दुर्घटना नेता... सपा नेता सीमा राजभर बोलीं- पीला मंत्री को भाजपा ने किया हैक

सपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर ने कहा, ओमप्रकाश राजभर के लिए सपा में दरवाजे बंद हैं.

सीमा राजभर ने ओमप्रकाश राजभर पर किया तंज.
सीमा राजभर ने ओमप्रकाश राजभर पर किया तंज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : September 20, 2026 at 4:46 PM IST

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बहराइच : समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर रविवार को बहराइच पहुंचीं. यहां उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री ओमप्रकाश राजभर पर जमकर तंज किया. उन्होंने कहा कि पीला मंत्री दुर्घटना की पैदाइश हैं. अब अगर वह सपा में आना भी चाहें तो उनके लिए दरवाजा बंद है.

सीमा राजभर सपा के महिला संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. सीमा राजभर ने कहा कि हम अपनी महिला संगठन के लिए काम कर रहे हैं. हम सभी जिले में जाकर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं. 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ महिलाओं की सरकार बनेगी.

सीमा राजभर ने ओमप्रकाश राजभर को बताया दुर्घटना नेता. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में सबका स्वागत है. सबके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक जो पीला मंत्री है, उसके लिए दरवाजा बंद है. वो कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता. क्योंकि वो राजभर समाज के लिए दुर्घटना की पैदाइश हैं.

उन्होंने ओमप्रकाश राजभर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "जहां गइली डाहो रानी वहीं पड़ल पत्थल पानी" यह मंत्री वही है. हमारे राजभर समाज को घाटा में डालने वाला है. यह दुर्घटना नेता जो है, अब इनकी नैया, जो राजनीति की नैया है, अब डूबने वाली है.

उन्होंने कहा कि ओमप्रकाश की आईडी भाजपा ने हैक कर रखा है. भाजपा जितना लिखेगी, उनके पोस्ट से उतना ही आएगा. ओम प्रकाश को लिखने कहां आता है? ये फेसबुक के बारे में क ख ग जानते ही नहीं हैं. इनको सब कोई हैक ही करता है, क्योंकि खुद ही हैक है.

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Last Updated : September 20, 2026 at 4:46 PM IST

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