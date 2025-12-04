ETV Bharat / state

सपा नेता सरफराज वली को SC से राहत; बरेली में 10 करोड़ के मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, BDA की टीम वापस लौटी

अधिवक्ता वैभव माथुर ने बताया कि सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल 'ऐवान-ए-फरहत' को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है.

Published : December 4, 2025 at 3:23 PM IST

बरेली: बरेली में आजम खान के करीबी सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको राहत मिल गई है. अधिवक्ता वैभव माथुर सुप्रीम कोर्ट ने सरफराज वली के मैरिज हॉल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और उनको एक हफ्ते का समय दिया है.

10 करोड़ रुपये की लागत से बना है मैरिज हॉल: अधिवक्ता वैभव माथुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सपा नेता रफराज वली इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखें. तब तक मैरिज हॉल को ध्वस्त नहीं किया जाएगा. बरेली में सरफराज वली के 10 करोड़ रुपये की लागत से बने मैरिज हॉल को गुरुवार को गिराया किया जाना था. भारी पुलिस बल और बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की टीम बुलडोजर लेकर वहां पहुंच चुकी थी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर लौटा: इसी दौरान कोर्ट का आदेश आया, जिसके बाद बुलडोजर के साथ बरेली विकास प्राधिकरण की टीम को वापस लौटना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरफराज वली को एक सप्ताह का वक्त मिल गया है. उनके मैरिज हॉल को तोड़ने की कार्रवाई फिलहाल रुक गई है.

तीन दिन से जारी था एक्शन: सरफराज वली का मैरिज हॉल 'ऐवान-ए-फरहत' करीब 1000 वर्ग गज (9000 वर्ग फुट) में बना है. इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये आंकी गई है. BDA ने तीन दिन पहले अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें मैरिज हॉल का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा (बाउंड्री और आगे का हिस्सा) गिराया जा चुका था. इस पूरे हॉल को ढहाया जाना था, जिसके लिए पांच थानों की पुलिस और PAC बल तैनात था, लेकिन कोर्ट के आदेश ने कार्रवाई पर रोक लगा दी.

दूसरे सपा नेता का मैरिज हॉल हुआ जमींदोज: इस कार्रवाई से पहले, एक अन्य सपा नेता मो. राशिद के गुड मैरिज हॉल को दो दिन की कार्रवाई के बाद बुधवार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया. राशिद का हॉल करीब 8 करोड़ रुपये का था. कार्रवाई के दौरान दोनों इमारतों के टॉप फ्लोर पर रहने वाले कुल 6 परिवारों की लगभग 50 सदस्य सड़क पर आ गए थे. बुलडोजर चलते समय घर की महिलाओं को फूट-फूट कर रोते हुए देखा गया, जिन्होंने प्रशासन से उन्हें बेघर न करने की गुहार लगाई थी.

सरफराज वली, जिन्हें पूर्व मंत्री आजम खान का करीबी बताया जाता है, पर बरेली हिंसा के दौरान लोगों को धरने में शामिल होने के लिए उकसाने का भी आरोप है. हालांकि, उनके बेटे ने पिता के आजम खान से केवल हज कमेटी के सदस्य के रूप में जुड़ा होने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब सरफराज वली हाईकोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

