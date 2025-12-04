ETV Bharat / state

सपा नेता सरफराज वली को SC से राहत; बरेली में 10 करोड़ के मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, BDA की टीम वापस लौटी

पांच थानों की पुलिस और PAC बल तैनात था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: बरेली में आजम खान के करीबी सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको राहत मिल गई है. अधिवक्ता वैभव माथुर सुप्रीम कोर्ट ने सरफराज वली के मैरिज हॉल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और उनको एक हफ्ते का समय दिया है. 10 करोड़ रुपये की लागत से बना है मैरिज हॉल: अधिवक्ता वैभव माथुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सपा नेता रफराज वली इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखें. तब तक मैरिज हॉल को ध्वस्त नहीं किया जाएगा. बरेली में सरफराज वली के 10 करोड़ रुपये की लागत से बने मैरिज हॉल को गुरुवार को गिराया किया जाना था. भारी पुलिस बल और बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की टीम बुलडोजर लेकर वहां पहुंच चुकी थी. जानकारी देते अधिवक्ता वैभव माथुर (Video Credit: ETV Bharat) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर लौटा: इसी दौरान कोर्ट का आदेश आया, जिसके बाद बुलडोजर के साथ बरेली विकास प्राधिकरण की टीम को वापस लौटना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरफराज वली को एक सप्ताह का वक्त मिल गया है. उनके मैरिज हॉल को तोड़ने की कार्रवाई फिलहाल रुक गई है.