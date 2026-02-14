ETV Bharat / state

औरैया में निर्माणाधीन RCC सड़क पर दौड़ाई फॉर्च्यूनर, भाजपा का तंज- जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा

वीडियो सामने आने के बाद भाजपा हमलावर है, जबकि मामले में अभी तक किसी भी सपा नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है.

निर्माणाधीन आरसीसी सड़क पर दौड़ाई कार.
निर्माणाधीन आरसीसी सड़क पर दौड़ाई कार. (Photo Credit; viral video)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 6:17 PM IST

औरैया : ऐरवाकटरा विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर खास में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा निर्माणाधीन आरसीसी सड़क पर पूर्व राज्यमंत्री की कार दौड़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यमंत्री विनोद यादव (कक्का) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी चार पहिया गाड़ी नई बन रही सड़क से गुजरती दिखाई दे रही है.

ग्राम पंचायत रामपुर खास में लोक निर्माण विभाग द्वारा आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान सपा नेता की गाड़ी वहां पहुंची. ग्रामीणों के मना करने के बाद भी पूर्व मंत्री ने गाड़ी दौड़ा दी. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

मामले में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. पोस्ट में लिखा है, जिस गाड़ी पर लगा है सपा का झंडा, उसमें बैठा सपा का गुंडा. यह भी आरोप लगाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में विकसित की जा रही नई सड़क पर इस तरह वाहन दौड़ाना इस बात का प्रमाण है कि विपक्षी नेताओं को न जनता की चिंता है और न ही विकास कार्यों की.

भाजपा समर्थकों ने इसे विकास कार्यों में बाधा और लापरवाही का उदाहरण बताया है. सपा खेमे से अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत स्तर की इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि निर्माणाधीन सड़क पर वाहन चलाने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

