औरैया में निर्माणाधीन RCC सड़क पर दौड़ाई फॉर्च्यूनर, भाजपा का तंज- जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा

निर्माणाधीन आरसीसी सड़क पर दौड़ाई कार. ( Photo Credit; viral video )

औरैया : ऐरवाकटरा विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर खास में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा निर्माणाधीन आरसीसी सड़क पर पूर्व राज्यमंत्री की कार दौड़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यमंत्री विनोद यादव (कक्का) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी चार पहिया गाड़ी नई बन रही सड़क से गुजरती दिखाई दे रही है. ग्राम पंचायत रामपुर खास में लोक निर्माण विभाग द्वारा आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान सपा नेता की गाड़ी वहां पहुंची. ग्रामीणों के मना करने के बाद भी पूर्व मंत्री ने गाड़ी दौड़ा दी. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.